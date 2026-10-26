Plan DN-III-E cumple 60 años como símbolo de auxilio ante desastres naturales

...

El alcalde Juan Gim Nogales llamó a los jóvenes a fortalecer la cultura de la prevención y el servicio

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 26/10/2026 03:41 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 03:44 PM.