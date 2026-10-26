Plan DN-III-E cumple 60 años como símbolo de auxilio ante desastres naturales

Para millones de mexicanos, en plan DN-III-E representa el símbolo máximo de auxilio, solidaridad y esperanza en los momentos más críticos operando como un salvavidas invaluable frente a los desastres naturales, por este motivo este lunes se recordó la creación de este programa, en una ceremonia encabezada por el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales y autoridades militares.
Durante la ceremonia por el 60 aniversario de este instrumento militar, autoridades destacaron que su mayor fortaleza radica en la capacidad logística para desplegar tropas, maquinaria y víveres en menos de 24 horas, sin necesidad de esperar una declaratoria formal de emergencia.
El plan de DN3 es mucho más que un protocolo militar, es una muestra de solidaridad social que ha salvado a miles de vidas. Representa el lado más humano y cercano del ejército mexicano con su pueblo. Cuando todo falla, cuando el agua sube o la tierra tiembla, los primeros en llegar con una pala, una camilla o un plato de comida caliente suelen ser los elementos del ejército mexicano aplicando el plan DN3, mencionó el capitán Daniel Jiménez.
Por su parte, el alcalde hizo un llamado a los jóvenes a sumarse a la cultura de la prevención y el servicio, reconociendo el lado humano de las fuerzas armadas, al atender contingencias severas que impactado directamente a la frontera.
Recordemos las inundaciones pasadas aquí en Nogales, donde nomás faltó una llamada a mi general en ese entonces y el general Félix y inmediatamente se hicieron presentes. No importa el tiempo y el momento, sino que para ellos es importante atender la situación, mencionó el Alcalde.