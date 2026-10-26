Resalta Ramón Baldenebro contacto ciudadano y presencia territorial con Morena

Al enfatizar que su estrategia principal radica en el contacto constante y el recorrido por las calles, colonias y comercios para dialogar con los nogalenses, Ramón Baldenebro, aspirante a la coordinación municipal de Morena en Nogales, destacó su compromiso con los principios de la Cuarta Transformación a través de un trabajo directo con la ciudadanía.
Sobre la participación de 18 perfiles registrados en este proceso interno, Baldenebro expresó su respeto hacia todos sus compañeros de partido. Aclaró que la aspiración política requiere ganarse el respaldo popular de cara al pueblo, sin asumir posturas privilegiadas por el simple hecho de registrarse en la contienda.
Entonces al momento de ser aspirante, no te da una posición, tú tienes que ir a ganarte que te den ese, ese voto a favor, tú tienes que ir con la gente, la gente te tiene que comprar, o sea en el aspecto de que, ah bueno, sí me convenciste, ah mira yo conozco tu trayectoria. Ah, no, tú sí ya has venido aquí, sí me has apoyado, yo te he apoyado; entonces eso nosotros tenemos que seguir caminando, dijo.
El aspirante reconoció la existencia de diferencias internas, al igual que ocurrió a nivel nacional, pero aseguró que el objetivo final de todos los actores políticos es el bienestar de la población. Por ello, reiteró que su equipo fomenta la unidad todos los días a través de reuniones, encuentros deportivos y visitas a empresarios locales.
Al ser cuestionado sobre su principal fortaleza, el morenista apuntó al arraigo territorial y al respaldo de su familia como pilares fundamentales de su proyecto. Sostuvo que su cercanía genuina y con años de historia con los habitantes de Nogales le permite conocer de primera mano las necesidades reales de los diversos sectores de la ciudad.
Ramón Baldenebro descartó ser el favorito de la coordinadora estatal Lorenia Valles, a quien calificó como una amiga respetuosa de los tiempos y de todos los cuadros políticos. Concluyó que, al final del proceso, la verdadera prioridad recae en sumar esfuerzos para consolidar la transformación en todo el estado de Sonora.
No, no, mira, tenemos muy buena relación obviamente, tenemos muy buena relación con la coordinadora Lorenia Valles, somos amigos, pero ella es muy respetuosa de todos los tiempos. Es muy respetuosa de todos los cuadros, de todos los aspirantes y en todo Sonora ella va a sumar a todos, tiene que sumar a todos, o sea de todos los grupos; Sonora es chipilón de Lorenia Valles, concluyó.