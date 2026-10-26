Resalta Ramón Baldenebro contacto ciudadano y presencia territorial con Morena

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El aspirante a la coordinación municipal afirmó que su estrategia se basa en el contacto directo con la ciudadanía, el respeto a los demás perfiles registrados y la promoción de la unidad durante el proceso interno

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 26/10/2026 01:51 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 02:02 PM.