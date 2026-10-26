La solidaridad de Nogales ayuda a una madre a despedirse de su hija en Arizona

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Judith Silva, residente de Hermosillo, recibió apoyo de la Cruz Roja, autoridades y ciudadanos de ambos Nogales para obtener un permiso humanitario de 24 horas y cruzar a Tucson, donde pudo cumplir su deseo de despedirse de su hija

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 26/10/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:09 PM.