Vinculan a proceso a cuatro mujeres por presunta venta de drogas

...

Las mujeres fueron detenidas en la colonia Lomas de Nogales, donde autoridades aseguraron 22 envoltorios de metanfetamina, marihuana y dinero en efectivo. Un juez les impuso prisión preventiva mientras continúa el procedimiento judicial

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/10/2026 04:17 PM.
En Nogales y editada el 26/10/2026 04:19 PM.