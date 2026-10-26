Vinculan a proceso a cuatro mujeres por presunta venta de drogas

Cuatro mujeres residentes de esta frontera de Nogales fueron detenidas y vinculadas a proceso luego de ser sorprendidas en posesión de varios envoltorios con narcóticos que comercializaban en la colonia Lomas de Nogales.
La Fiscalía del estado informó que se trató de Priscila Janeth “N”, Reyna Guadalupe “N”, Michel Carolina “N” y Elia Hortensia “N” quienes fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito contra la salud, en la variante de posesión de metanfetamina y marihuana con fines de venta, en hechos registrados en Nogales, Sonora.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2026, alrededor de las 15:45 horas, en un domicilio ubicado en calle Los Arroyos de la colonia Lomas de Nogales, donde las tenían dentro de su radio de acción y disponibilidad diversas sustancias ilícitas que comerciaban.
Durante las diligencias se aseguraron 22 envoltorios de plástico que contenían "crystal", además un recipiente con marihuana y dinero en efectivo.
Durante la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, el Ministerio Público formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso contra las cuatro mujeres; a solicitud de esta representación social, se impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que las imputadas permanecerán privadas de la libertad durante el desarrollo del procedimiento, conforme a lo determinado judicialmente.