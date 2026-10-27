Adulto mayor sufre fractura expuesta tras ser atropellado en el bulevar 2 Mil

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El peatón fue hospitalizado y el conductor quedó a disposición de la Fiscalía estatal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 04:21 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 04:22 PM.