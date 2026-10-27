Adulto mayor sufre fractura expuesta tras ser atropellado en el bulevar 2 Mil

Un hombre adulto mayor sufrió una fractura expuesta en su pierna izquierda tras ser atropellado por el conductor de una motocicleta al cruzar el bulevar 2mil a la altura de la colonia San Carlos en Nogales, Sonora, donde el chofer responsable fue detenido por las autoridades de vialidad.
De acuerdo con el reporte de seguridad pública fue a las 06:50 horas que elementos de Tránsito Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5 para que se trasladaran al bulevar señalado donde a la Universidad Durango Santander, reportaban un atropellamiento, con lesionados.
En el sitio observaron a una persona del sexo masculino tendida sobre la cinta asfáltica, el cual a simple vista presentó lesiones de consideración en su pierna izquierda, con sangrado y exposición de hueso, motivo por el cual uno de los oficiales le aplicó un torniquete para controlar la hemorragia.
Entrevistándose con el lesionado de nombre Miguel, de 77 años de edad, quien les manifestó que momentos antes caminaba por la acera y al intentar cruzar el bulevar sobre las líneas peatonales, fue impactado por una motocicleta que circulaba hacia el sur, provocando que cayera al pavimento, donde ya no pudo pararse.
En el lugar el conductor de nombre Francisco Javier "N", de 28 años de edad, quien tripulaba una motocicleta Vento, línea 330-SP, modelo 2026, color negro con gris, sin placas de circulación, también resultó lesionado, presentando escoriaciones en la rodilla derecha, dolor en el hombro y brazo izquierdo.
En el sitio paramédicos de Cruz Roja, brindaron atención al peatón y al conductor posteriormente trasladaron al Hospital IMSS Zona 5, a ambos lesionados donde ambos fueron diagnosticados de sus lesiones, quedando Miguel hospitalizado para una intervención quirúrgica, y Francisco Javier "N”, en observación.
Finalmente, el conductor presunto responsable de no ceder el paso e impactar al peatón que cruzaba por el área señalizada, fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para los trámites correspondientes, quedando a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.