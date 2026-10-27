Angélica Burgos fortalece el acercamiento con simpatizantes de Morena en Nogales

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación recorrió el tianguis de la colonia Colosio junto con brigadistas, donde dialogó con ciudadanos y distribuyó el periódico Regeneración

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 12:00 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 12:15 PM.