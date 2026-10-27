Angélica Burgos fortalece el acercamiento con simpatizantes de Morena en Nogales

El fortalecer los lazos con los simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, así como el respeto a los militantes del instituto político, impulsa Angélica Burgos en esta frontera.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, recorrió junto con un importante grupo de brigadistas, los puestos del tianguis de la colonia Colosio durante el fin de semana.
Las actividades arrancaron a temprana hora con un recorrido por los establecimientos comerciales, repartiendo el periódico Regeneración y platicando y escuchando a los ciudadanos que se dieron cita en el lugar.
Estoy convencida de que la fuerza de Morena está en sus militantes...pero sobre todo en los simpatizantes que están en las colonias en los ciudadanos en general, quienes siempre están al pendiente del trabajo de partido, de sus representantes y de sus acciones para apoyar a la comunidad, comentó.
Posteriormente los integrantes del grupo Unidos por Nogales y la Transformación, se trasladaron a la avenida de Los Maestros en donde estuvieron repartiendo el periódico Regeneración a la ciudadanía y los automovilistas.
Este trabajo se viene realizando de manera permanente por parte de los integrantes del Comité...para tener el contacto con el ciudadano e informarles del proceso que actualmente se vive para la elección de la o el coordinador de los comités para la Defensa de la 4T y la Transformación en Nogales, explicó.