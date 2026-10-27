¡Atención! Bienestar pagará pensiones y programas sociales del 3 al 27 de noviembre

El delegado de la Secretaría de Bienestar Federal en Sonora, Octavio Almada Palafox, confirmó que del 3 al 27 de noviembre se realizará la dispersión de recursos de los Programas de Bienestar correspondientes al último bimestre del año.
En concordancia con lo anunciado el lunes en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo” por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, los pagos se realizarán de manera directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.
Durante este periodo, las y los derechohabientes recibirán los montos de acuerdo con su programa, como la Pensión para Adultos Mayores por 6 mil 400 pesos; Mujeres Bienestar, de 60 a 64 años, de 3 mil 100 pesos; Pensión para Personas con Discapacidad por 3 mil 300 pesos; Programa para Madres Trabajadoras con mil 650 pesos y el Programa Sembrando Vida con 6 mil 450 pesos mensuales.
Tal como se detalla en el informe oficial, el depósito bancario se organizará alfabéticamente según la primera letra del apellido de los beneficiarios, al precisar que el operativo arranca el martes 3 de noviembre con la letra A, y concluye el viernes 27 de noviembre con las letras W, X, Y, Z; asimismo, las y los sembradores del programa Sembrando Vida recibirán su pago de manera unificada el miércoles 11 de noviembre.
El funcionario federal en Sonora reiteró que los recursos permanecen seguros en la Tarjeta Bienestar a partir de la fecha de depósito, por lo que no es estrictamente necesario retirarlos el mismo día; las fechas exactas pueden consultarse en el portal gob.mx/bienestar o a través de la Línea de Bienestar 800 639-42-64.