¡Atención! Bienestar pagará pensiones y programas sociales del 3 al 27 de noviembre

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Octavio Almada Palafox informó que los depósitos del último bimestre de 2026 se realizarán por orden alfabético mediante la Tarjeta Bienestar. Los beneficiarios podrán consultar las fechas de pago en los canales oficiales

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/10/2026 02:53 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 02:59 PM.