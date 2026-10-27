Bienestar Social imparte conferencias sobre autocuidado y prevención de enfermedades

Priorizar las necesidades personales por encima de la rutina acelerada y las múltiples responsabilidades diarias, fue el mensaje central de la jornada de ponencias que se llevaron a cabo por parte de Bienestar Social en el teatro auditorio de Nogales, Sonora.
Esto a través de una convocatoria por medio de los programas de esta dependencia, en donde se llamó a los beneficiarios de los diversos grupos de apoyo, para que presenciarán estas conferencias, con el objetivo primordial de fomentar hábitos preventivos y generar una mayor conciencia sobre la estabilidad psicológica y física entre los ciudadanos.
Hoy nos reunimos para compartir un espacio de reflexión y aprendizaje en torno al bienestar emocional y el autocuidado, reconociendo la importancia de cuidar la salud integral de cada persona. En este encuentro, la participación de los programas fortalece un compromiso de acompañar, orientar y promover herramientas que fortalezcan una vida más saludable, comentó Martha Bejar de Bienestar Social.
Por su parte, el medico Iván González, presentó la charla “Cuidarte también es quererte”, en donde mencionó que el estrés perjudica diferentes etapas de nuestra vida y manifestó sobre las conductas dañinas hacia los síntomas o aquellas actividades preventivas que pudieran salvarnos de un padecimiento mayor, además de que señaló lo mejor siempre es mantener las revisiones médicas periódicas para una prevención oportuna.