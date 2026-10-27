Bienestar Social imparte conferencias sobre autocuidado y prevención de enfermedades

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Beneficiarios de distintos programas asistieron a una jornada de ponencias sobre bienestar emocional, hábitos saludables y prevención. Las charlas estuvieron a cargo de la psicóloga Rocío López y el médico Iván González, quienes destacaron la importancia de atender la salud física y mental de manera oportuna

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/10/2026 03:23 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 03:29 PM.