Buscará Alcalde recursos extraordinarios para obras en Nogales durante 2027

Con el objetivo de concretar un cierre de administración con una fuerte inversión en infraestructura, se proyecta asegurar una bolsa de recursos extraordinarios durante la próxima definición del presupuesto conjunto para el ejercicio fiscal 2027.
Para lograr este objetivo el presidente municipal Juan Francisco Gim Nogales viajará a Hermosillo para participar en la conferencia de prensa encabezada el gobernador Alfonso Durazo Montaño y sostener mesas de trabajo con los titulares de dependencias como Hacienda, Salud, SIDUR y CECOP.
Si me invita a que participe, voy a platicar sobre las obras, los logros que, con el recurso estatal, federal y su gestión, hemos hecho aquí en Nogales. Y también, obviamente, para las peticiones ahí, dado ya que se cierre el sprint de él, el cierre también para mí. Aprovechar para, todavía nos toca presupuestar el 2027, este, con recursos estatales, federales, pedirle que me ayude ahí para las siguientes obras, mencionó el Alcalde.
Además, la agenda contempla gestionar pavimentación para el sector de La Mesa y la rehabilitación integral de la avenida Bicentenario, a la par de un proyecto municipal enfocado en el tramo del bulevar el Greco, hacia el sur, para solucionar problemas históricos de inundación.
La verdad que le hemos hecho con mucha intensidad y mucha responsabilidad y seriedad las obras, tanto las del Estado, porque al final de cuentas se quedan en el municipio. Pero, sí, vamos a meterle duro a la mesa y vamos a, y le estoy pidiendo ahí al gobernador que me ayude con un presupuesto extraordinario ahí para la mesa, para la pavimentación, para arreglar, comentó.