Buscará Alcalde recursos extraordinarios para obras en Nogales durante 2027

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El alcalde viajará a Hermosillo para gestionar una mayor inversión estatal y federal en infraestructura. Entre las prioridades están la pavimentación en La Mesa, la rehabilitación de la avenida Bicentenario y obras hidráulicas para atender problemas de inundación

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/10/2026 11:46 AM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 11:51 AM.