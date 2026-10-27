Dañan cristales de un Camaro estacionado en la colonia Centro

Un residente de la colonia Centro en Nogales, Sonora, reportó a las autoridades los daños a su automóvil al cual le quebraron los cristales.
El reporte policial detalla que siendo las 09:05 horas, elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de daños ocasionados a un vehículo en la calle Internacional de la colonia Centro.
En el lugar se entrevistaron con Juan Manuel, de 19 años de edad, quien manifestó que a las 07:00 horas recibió una llamada telefónica de su abuela, quien le informó que habían quebrado los cristales de su vehículo Chevrolet Camaro, modelo 2014, de color rojo, con placas de Arizona.
Dijo que el auto lo había dejado estacionado en el exterior de un domicilio, por lo que al trasladarse al lugar se percató de que presentaba daños en el parabrisas frontal, cristal de la puerta del copiloto y espejo retrovisor.
El reportante señaló a los agentes que sospecha de dos personas con quienes ha tenido diferencias anteriormente, por lo que de los hechos se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana (CAT) para las investigaciones correspondientes.