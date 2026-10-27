Dañan cristales de un Camaro estacionado en la colonia Centro

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Un joven de 19 años reportó daños en el parabrisas, el cristal del copiloto y el espejo retrovisor de su Chevrolet Camaro 2014. El afectado sospecha de dos personas con quienes ha tenido diferencias previas

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 04:26 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 04:28 PM.