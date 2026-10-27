Atienden 966 estudiantes en primera jornada de Decídete 2026

...

La edición 29 de Decídete reunió a cerca de 966 alumnos de preparatoria en Nogales, donde conocieron más de 100 programas académicos de universidades locales y algunas instituciones de Estados Unidos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/10/2026 04:58 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 05:03 PM.