Atienden 966 estudiantes en primera jornada de Decídete 2026

Con gran éxito inició la edición veintinueve de la feria vocacional “Decídete 2026” en Nogales, un espacio diseñado para orientar a la juventud sobre su futuro académico y como sede el domo de la Universidad Binacional. Gerardo Soto, coordinador del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior, destacó que el objetivo principal es convencer a los jóvenes de cursar sus estudios profesionales en la localidad.
Como parte de los esfuerzos educativos integrales, esta feria se enmarca de manera conjunta con actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Esta dinámica especial fomenta el interés por la investigación y el desarrollo técnico entre los alumnos. Las instituciones participantes exhiben proyectos innovadores para acercar el conocimiento científico a la comunidad estudiantil de manera práctica y directa.
Durante el primer día de actividades, la respuesta superó las expectativas con la asistencia de aproximadamente 966 alumnos de preparatoria que conocieron la oferta educativa de todas las universidades públicas y privadas que tiene la ciudad. Tras la inauguración matutina, en la que participó el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el rector de la Universidad Tecnológica de Nogales Miguel Ángel Salazar Candia y el director general de la Universidad Binacional Lorenzo de la Fuente Barreda, el recinto recibió a contingentes de instituciones de educación media superior.
La exposición congrega a 11 universidades locales y algunas instituciones invitadas de Estados Unidos, al precisar que los módulos informativos presentan un catálogo con más de cien programas académicos, con opciones en áreas de la salud, tecnología, administración e ingenierías, con énfasis en la diversidad que garantiza múltiples alternativas de desarrollo profesional en la frontera.
Para la próxima semana, el evento cambiará su enfoque hacia los estudiantes de tercer grado de secundaria que egresan en el año 2027 y en esta segunda etapa, un total de 17 escuelas preparatorias, tanto públicas como privadas, mostrarán sus planes de estudio, con horario de atención será desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde.
Las autoridades educativas extienden una invitación a madres y padres de familia para visitar el lugar y conocer las opciones disponibles, al hacer énfasis que son casi tres décadas de trayectoria en este evento que se consolida como un referente educativo en Sonora y facilita la toma de decisiones para las nuevas generaciones.