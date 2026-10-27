Esterilizan a 100 perros y gatos en Nogales; 72 eran hembras

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La jornada realizada en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses reunió a autoridades municipales y organizaciones animalistas para prevenir la sobrepoblación de mascotas, reducir el abandono y fomentar la tenencia responsable

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 11:17 AM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 11:27 AM.