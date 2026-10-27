Esterilizan a 100 perros y gatos en Nogales; 72 eran hembras

Un total de 100 perros y gatos, de los cuales 72 fueron hembras, fueron esterilizados durante una jornada masiva realizada en la Unidad Deportiva Estrellas Nogalenses, como parte de las acciones que impulsa el Ayuntamiento de Nogales para prevenir la sobrepoblación de animales de compañía, fomentar la tenencia responsable y fortalecer el bienestar animal.
La actividad fue coordinada por la Dirección de Salud Municipal, a cargo de la doctora Viviana García Ruiz, con la participación del Centro de Atención y Bienestar Animal (CABA) y el valioso apoyo de las organizaciones SOS Patitas en Acción y Coalición Animalista de Nogales, que se suman de manera constante a estas jornadas en beneficio de los animales y las familias nogalenses.
La doctora Viviana García Ruiz destacó que la colaboración entre autoridades municipales, asociaciones animalistas y ciudadanía resulta fundamental para avanzar en la prevención del abandono y reducir la presencia de perros y gatos en situación de calle. Asimismo, reconoció la importancia de mantener estas actividades de manera permanente para generar resultados a largo plazo.
La esterilización es una de las acciones más responsables y humanitarias que podemos promover. Además de prevenir camadas no deseadas, contribuye a mejorar la salud y calidad de vida de nuestras mascotas. Agradecemos profundamente a las organizaciones animalistas que siempre nos acompañan y hacen posible ampliar el alcance de estas jornadas, expresó la funcionaria municipal.
La Dirección de Salud Municipal reconoció especialmente el compromiso de SOS Patitas en Acción y Coalición Animalista de Nogales, así como la confianza de las familias que acudieron con sus mascotas. Esta suma de esfuerzos permite fortalecer las acciones de bienestar animal que desarrolla la administración municipal encabezada por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales.
Finalmente, se informó que las próximas jornadas de esterilización serán anunciadas a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de Nogales y de la Dirección de Salud Municipal, con el propósito de que más familias tengan acceso a este servicio y participen activamente en el cuidado responsable de sus mascotas.