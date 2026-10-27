Julia Huerta reafirma su compromiso con la transformación y el bienestar en Nogales

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La aspirante a la Coordinación de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales continúa con asambleas informativas y recorridos territoriales para escuchar las necesidades de la ciudadanía y presentar su visión sobre la continuidad de los programas de bienestar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 11:55 AM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 12:00 PM.