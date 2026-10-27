Julia Huerta reafirma su compromiso con la transformación y el bienestar en Nogales

Julia Huerta, aspirante a la Coordinación de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales como parte del proceso interno de Morena, continúa consolidando el proyecto de impulso morenista a través de una ruta estratégica fundamentada en el contacto directo, el diálogo honesto y el trabajo territorial con las familias nogalenses.
A través de asambleas informativas y recorridos a ras de suelo, ha demostrado que el núcleo de su proyecto político es escuchar de viva voz a la gente. En sus recientes encuentros, se le ha visto interactuando con profunda empatía y calidez con los ciudadanos, especialmente con los adultos mayores y mujeres trabajadoras, recibiendo sus muestras de apoyo y escuchando atentamente sus necesidades; esta cercanía no solo refleja su calidad humana, sino que es el eje rector para definir las prioridades de su coordinación.
Bajo un estricto cumplimiento a los principios y mandamientos éticos de la Cuarta Transformación, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, Julia Huerta ha dejado claro que su principal objetivo es mantener, defender y expandir el bienestar en el municipio.
Nuestra ruta es clara y nace desde las bases, la consolidación de la transformación en Nogales solo es posible si caminamos de la mano con el pueblo, garantizando que los beneficios de nuestro movimiento sigan llegando a cada rincón de nuestra ciudad, destacó la aspirante.
Julia Huerta se perfila en este proceso interno como una figura de unidad, congruencia y trabajo incansable, comprometida con que la Cuarta Transformación siga rindiendo frutos para todas y todos las y los nogalenses.