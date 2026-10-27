Preparan la Feria Naranja en Nogales contra la violencia hacia mujeres y niñas

Con la participación del sector empresarial, instituciones educativas y organismos gubernamentales y civiles, el Instituto Nogalense de las Mujeres (INM) prepara una agenda de actividades para noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre.
La directora del Instituto Nogalense de las Mujeres, Daniela Pérez Esquer, informó que uno de los eventos principales será la tercera edición de la Feria Naranja, programada para el 25 de noviembre, que contará con conferencias y más de diez módulos de atención y orientación, a cargo de instituciones especializadas en la prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas.
Estamos trabajando en la programación de toda la agenda del Mes Naranja, en coordinación con el sector empresarial, las empresas maquiladoras y las instituciones educativas, con el propósito de llevar información y herramientas que contribuyan a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, expresó Pérez Esquer.
En esta tercera edición tendremos ponencias muy importantes y más de diez módulos de servicios, donde participarán instituciones que trabajan en la atención de la violencia contra mujeres y niñas, destacó.
El Instituto Nogalense de las Mujeres dará a conocer próximamente los detalles de la programación, así como las sedes y horarios de las actividades previstas durante noviembre.