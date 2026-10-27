Preparan la Feria Naranja en Nogales contra la violencia hacia mujeres y niñas

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El Instituto Nogalense de las Mujeres alista la tercera edición de la Feria Naranja para el 25 de noviembre, con conferencias y más de diez módulos de atención y orientación.

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/10/2026 11:36 AM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 11:40 AM.