Renuevan baños de kínder en San Miguel con apoyo de Index Nogales

La Asociación de Maquiladoras de Sonora Index Nogales entregó obras de rehabilitación de infraestructura sanitaria en el jardín de niños “Profesora María Victoria Tek Sánchez”, del sector San Miguel, como parte del programa social Proyecto Nogales con impacto directo en la comunidad educativa.
El director ejecutivo de Index Nogales Genaro Vecerra Álvarez detalló que los trabajos consisten en la renovación completa de los baños, al precisar que el proyecto abarca la instalación de muebles nuevos, revisión exhaustiva del sistema de drenaje, habilitación de agua potable, lavamanos y pintura general.
Pues mira, como en ocasiones anteriores de este programa que tenemos en el presente año, es parte del programa de rehabilitación de infraestructura de baños, sanitarios, cuestión hidráulica, de catorce escuelas. Esta es la octava escuela, es un kínder que estamos entregando el día de hoy. Concluiremos dentro de poco tiempo a las demás escuelas, dijo.
Vecerra Álvarez explicó que esta iniciativa responde a la responsabilidad social de la industria manufacturera, ya que el sesenta por ciento de los trabajadores del sector tienen hijos en las escuelas locales y la educación representa uno de los ejes centrales del programa de apoyo comunitario de la asociación.
Ser solidarios, mira, el sesenta por ciento de la gente que trabaja en la industria tiene a sus niños en la mayoría de las escuelas. En esa misma proporción la población estudiantil y, como los niñitos que ustedes acaban de ver, son parte de las familias que trabajan con nosotros. Y el propio programa llama a esa responsabilidad social, pues, y uno de los ejes centrales del programa es la educación, indicó.
Por su parte, la directora del plantel, Janett Zamora Mendivil, calificó la inversión como muy positiva para la comunidad escolar, ya que la obra beneficia directamente a unos 120 alumnos, en su mayoría residentes del sector San Miguel. La docente destacó la importancia de la continuidad de estos apoyos por parte del sector privado, asimismo, invitó a las empresas a acercarse a las instituciones para observar las necesidades reales y mantener el impulso a estos proyectos de beneficio social.
Sé que traen este programa en varias escuelas y es aquí lo importante y lo sociable, el trabajo este puede ser, como se dice, social, de labor a la comunidad. Esa parte se puede decir que de parte de ellos es muy buena porque la mayor parte de nuestros alumnos, pues los papás de ellos trabajan en la industria maquiladora, señaló.