Renuevan baños de kínder en San Miguel con apoyo de Index Nogales

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El programa Proyecto Nogales destinó 100 mil pesos a la rehabilitación de los sanitarios del jardín de niños “Profesora María Victoria Tek Sánchez”, obra que beneficia directamente a cerca de 120 alumnos

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 27/10/2026 03:05 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 03:11 PM.