Resguarda el Panteón Nacional de Nogales los restos de un general de la posrevolución

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La tumba de Alfonso de la Huerta Marcor, hermano del expresidente Adolfo de la Huerta, conserva la memoria de un militar que murió en medio de los levantamientos armados de 1927. Algunos detalles sobre el traslado y su sepultura en esta frontera se mantienen como versiones históricas que requieren corroboración documental

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/10/2026 03:37 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 03:52 PM.