¡Saca la chamarra y el paraguas! Pronostican frío y lluvias en Nogales

...

Un nuevo frente frío traerá lluvias y un descenso de temperaturas durante el fin de semana en la frontera. Para el domingo se espera una máxima de 17 grados y amaneceres de hasta 8 grados Celsius

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 27/10/2026 04:04 PM.
En Nogales y editada el 27/10/2026 04:07 PM.