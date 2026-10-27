¡Saca la chamarra y el paraguas! Pronostican frío y lluvias en Nogales

Un drástico descenso en las temperaturas y la llegada de lluvias marcarán el ingreso de un nuevo frente frío durante este fin de semana a la frontera, lo que obligará a los ciudadanos a desempolvar las chamarras y paraguas para sobrellevar estos efectos climáticos.
El pronóstico indica que las temperaturas darán un giro completo a partir de este viernes, cuando los termómetros registren una máxima de 21 grados Celsius, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá durante casi todo el día, alcanzando su punto más alto entre 3 y 4 de la tarde con un 90% de potencial de lluvia.
Para el sábado, aunque la lluvia disminuirá a un 60%, el ambiente frio se mantendrá como una constante, con temperatura máxima de 22 grados y una mínima de 11, lo que llegará junto a ráfagas de vientos y una menor sensación térmica sobre todo en las horas de la madrugada, entre 3:00 y 6:00 horas.
El domingo primero de noviembre, el pronóstico señala un potencial de lluvias mayor que el viernes y sábado, con temperaturas que caerán hasta los 17 grados como mayor y por la madrugada bajará aún más para colocarse en el orden de los 8 o 9 centígrados para las primeras horas del lunes 2 de noviembre.
Cabe mencionar que no se descarta que las lluvias continúen hacia la próxima semana, aunque se estima disminuirá el porcentaje de probabilidad, sin embargo, las mediciones de temperatura para los amaneceres seguirán por debajo de los 10 centígrados, por lo que se recomienda extremar precauciones por enfermedades y el clima frio.