Angélica Burgos recorre tianguis de San Miguel para acercarse a simpatizantes de Morena

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La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación dialogó con ciudadanos y distribuyó el periódico Regeneración para informar sobre los avances de la Cuarta Transformación

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 10:31 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 10:34 AM.