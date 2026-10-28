Angélica Burgos recorre tianguis de San Miguel para acercarse a simpatizantes de Morena

El escuchar y atender a los simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es una forma de fortalecer al instituto político y trabajar en posicionamiento en la ciudad, estableció Angélica Burgos.
La presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, realizó un recorrido por el tianguis de la colonia San Miguel, platicando e informando de los avances de la Cuarta Transformación en el Estado y en el país, con la entrega del periódico Regeneración.
Continuamos trabajando, intensificando la labor de informar a los ciudadanos...como también a nuestros militantes y simpatizantes escuchándolos y atendiéndolos como una forma de fortalecer a nuestro partido Morena en la comunidad, expresó.
Los integrantes del Comité Unidos por Nogales y la Transformación, indicó, se están organizando en varios equipos de trabajo para avanzar en el trabajo territorial, con el fin de mantener la cercanía con la ciudadanía.
La militancia de nuestro partido es la principal fuerza que tenemos...pero son los simpatizantes que están en las colonias, los que siempre están atentos al trabajo y las acciones que realiza el instituto político para apoyar y respaldar a la comunidad, destacó.