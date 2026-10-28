Atienden a vecinos de la colonia Obrera por problemas con el suministro de agua

El Ayuntamiento de Nogales encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, estableció una ruta de atención con residentes de la colonia Obrera que manifestaron inquietudes relacionadas con el suministro de agua.
El secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, recibió a las y los ciudadanos para escuchar sus planteamientos y conocer las condiciones particulares que se presentan en distintas calles del sector.
Durante el encuentro se explicó que la atención requiere un enfoque integral y diferenciado, debido a que las condiciones del servicio pueden variar incluso entre calles vecinas. Por ello, se acordó desarrollar un plan de trabajo gradual que permita mejorar la regularidad del suministro mediante el esquema de tandeo.
Escuchamos con atención sus planteamientos y acordamos una ruta de trabajo que nos permitirá revisar cada caso y avanzar de manera ordenada hacia una mayor regularidad en el servicio, señaló Sedano Ruiz.
El diálogo y la experiencia de quienes han vivido durante años en este sector son fundamentales para construir soluciones viables. Cuando autoridades y ciudadanía colaboran, es posible atender cada situación con mayor precisión, expresó.