Atienden a vecinos de la colonia Obrera por problemas con el suministro de agua

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Autoridades municipales acordaron revisar el servicio de agua potable durante el horario de tandeo y dar seguimiento a los reportes de los residentes para identificar las condiciones de abastecimiento en distintas calles del sector

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 11:48 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 11:50 AM.