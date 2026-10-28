Celebra Los Picos Mascareñas 45 años de historia y reconoce a sus fundadores

El pasado domingo 25 de octubre de 2026, la comunidad del Ejido “Francisco Miguel Cárdenas Valdez”, también conocido como Los Picos Mascareñas, celebró con orgullo y gratitud los 45 años de su fundación. Esta conmemoración destacó por honrar décadas de historia, esfuerzo, lucha y esperanza, construidas por hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en la región.
Las festividades integraron a la comunidad en una tradicional cabalgata conmemorativa que partió a las 11:30 horas desde la iglesia de Mascareñas, posteriormente, a las 14:00 horas, se ofició una misa en la Capilla de Los Picos, donde en los actos religiosos al aire libre, un sacerdote, acompañado por una religiosa y monaguillos, impartió la bendición a los asistentes, jinetes y familias que sostenían con profundo respeto fotografías enmarcadas de sus seres queridos.
El evento central rindió un merecido homenaje a los pioneros que, con valentía y determinación, dieron los primeros pasos para hacer realidad la creación del ejido. El legado de estos trabajadores permanece vivo en la tierra, en las familias y en cada nueva generación que hoy tiene la oportunidad de conocer y valorar sus raíces. Como parte de los actos protocolares, los homenajeados se reunieron para recibir reconocimientos formales impresos y enmarcados por su contribución histórica.
La comunidad recordó con cariño a quienes ya partieron, mantienen vivo su ejemplo, y expresó su mayor respeto y afecto a quienes continúan la conservación de la memoria del ejido. Con gran orgullo, se entregaron reconocimientos a los fundadores presentes: Jesús Quihuis Soto, Margarito Romero Salcido, Reyes Cazares Guerra, María de Jesús Paredes, Evangelina Torres Barba, María Jesús Paredes, María Elena Acosta Colores y María del Carmen Avechuco Urías.