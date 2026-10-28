Celebra Los Picos Mascareñas 45 años de historia y reconoce a sus fundadores

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La comunidad del ejido Francisco Miguel Cárdenas Valdez conmemoró su 45 aniversario con una cabalgata, una misa y homenajes a hombres y mujeres que contribuyeron a construir su historia

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/10/2026 04:06 PM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 04:08 PM.