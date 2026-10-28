Concluyen jóvenes y mujeres voluntarias su adiestramiento del Servicio Militar

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Participantes de la Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias finalizaron el Segundo Escalón de Adiestramiento 2026 del Servicio Militar Nacional, en una ceremonia donde se reconocieron su disciplina, esfuerzo y compromiso con México

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 11:34 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 11:38 AM.