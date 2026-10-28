Concluyen jóvenes y mujeres voluntarias su adiestramiento del Servicio Militar

En reconocimiento a la disciplina, perseverancia y compromiso de quienes cumplieron satisfactoriamente con su preparación, se llevó a cabo la ceremonia de clausura del Segundo Escalón de Adiestramiento 2026 del Servicio Militar Nacional (SMN), correspondiente a la Clase 2007, remisos y mujeres voluntarias, con la participación de autoridades militares y municipales.
Durante el acto protocolario, se destacó la importancia del Servicio Militar Nacional como un espacio de formación que fortalece valores fundamentales como el respeto, la responsabilidad, el sentido del deber y el compromiso ciudadano, además de fomentar el amor a la patria y el respeto a los símbolos nacionales.
La ceremonia inició con los honores a la Bandera Nacional y la entonación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, se realizó la entrega simbólica de constancias a quienes concluyeron esta etapa de preparación, seguida del tradicional toque militar Tres de Diana, interpretado como reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y cumplimiento del deber.
En representación del Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz, reconoció el compromiso de las y los participantes, así como el respaldo de sus familias, a quienes agradeció personalmente el acompañamiento brindado durante el proceso de adiestramiento.
En representación de las autoridades militares, estuvieron presentes la mayor médico cirujano Mara Anayansi Vilchis Escobar y el coronel de Caballería Luis Enrique Villa Rodríguez, comandante del Tercer Regimiento de Caballería y director del Centro de Adiestramiento del Servicio Militar Nacional.
Asimismo, asistieron María Auxiliadora Ojeda Domínguez, operadora de la Junta Municipal de Reclutamiento; el capitán primero de Caballería Daniel Jiménez López, jefe de Acción de S.I.I.O. del Tercer Regimiento de Caballería; el capitán segundo mecánico automotriz Antonio Lucas Castillo, comandante de la Sección de Mantenimiento Automotriz, y Saúl de la Torre Soria, coordinador del Centro Estatal de Prevención del Delito.
La ceremonia concluyó con un reconocimiento al esfuerzo de quienes finalizaron su formación militar, destacando la importancia de la disciplina, la participación ciudadana y el compromiso con México como valores que trascienden esta etapa de preparación y contribuyen a su desarrollo personal y social.