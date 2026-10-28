Inauguran “Área de Calma” en memoria de dos maestras y su lucha contra el cáncer de mama

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El colegio Alfa de Nogales abrió un espacio dedicado a honrar a las docentes María Elena Soto y Lolys Valdez, cuyo legado de enseñanza, fortaleza y resiliencia permanecerá presente en la comunidad escolar

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/10/2026 04:08 PM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 04:17 PM.