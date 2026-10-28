Inauguran “Área de Calma” en memoria de dos maestras y su lucha contra el cáncer de mama

Con un ambiente de emotividad y profundo respeto, la comunidad escolar de un colegio privado inauguró el “Área de Calma”, un espacio permanente para la reflexión dedicado a honrar la memoria de las maestras María Elena Soto y Lolys Valdez; la ceremonia conmemoró su vida, su innegable vocación docente y su valiente lucha contra el cáncer de mama.
El solemne acto reunió a familiares, personal docente, estudiantes y miembros del Cuerpo de Bomberos de Nogales, quienes se unieron para recordar la huella imborrable que ambas educadoras dejaron tanto en las aulas como en su ejemplo de fortaleza ante la adversidad. Las y los alumnos asumieron un papel protagónico durante la jornada, al participar activamente en el programa conmemorativo para rendir tributo a la entrega pedagógica de sus maestras y a la valentía con la que enfrentaron su enfermedad.
El nuevo espacio fue concebido como un rincón de paz y contemplación dentro del plantel del colegio Alfa, donde su propósito principal es mantenerse como un punto de encuentro que inspire a toda la comunidad escolar a través de los valores, la empatía y la resiliencia que caracterizaron a las homenajeadas. Con esta inauguración, la institución privada reafirma su compromiso de preservar y transmitir a las futuras generaciones el legado de las maestras Soto y Valdez, cuya memoria queda inmortalizada como un símbolo de luz y lucha.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Nogales tuvo una participación destacada durante el evento, al acudir a la invitación del colegio para sumarse a este significativo homenaje. La corporación hizo acto de presencia con su emblemática “Bombera Rosa”, un vehículo rotulado con nombres y mensajes en memoria de quienes han perdido la vida por esta enfermedad. Durante el acto, se destacó que una de las maestras del colegio ha sido homenajeada directamente en esta unidad.
Representantes de los Bomberos de Nogales destacaron que la Bombera Rosa es un símbolo del compromiso y la solidaridad de su institución con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, así como con sus familias y todas las personas que luchan día a día contra este padecimiento. Esta colaboración interinstitucional reforzó el mensaje principal de la jornada sobre la importancia vital de mantener viva la memoria de quienes dejaron un legado positivo en la comunidad y la necesidad de seguir promoviendo la empatía y el apoyo mutuo en la lucha contra el cáncer de mama.