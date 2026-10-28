Invitan a participar en el desfile del 20 de noviembre; registro vence el 2 de noviembre

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El Ayuntamiento de Nogales convocó a escuelas, agrupaciones deportivas y organizaciones a sumarse al desfile cívico-deportivo por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 10:50 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 10:53 AM.