Invitan a participar en el desfile del 20 de noviembre; registro vence el 2 de noviembre

El orgullo por nuestra historia, el entusiasmo de la juventud y el talento de la comunidad nogalense serán protagonistas del tradicional desfile cívico-deportivo del 20 de noviembre. Para conmemorar el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el Ayuntamiento de Nogales, que encabeza el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, invita a escuelas, clubes deportivos y organizaciones a formar parte de una celebración que reúne a las familias y mantiene viva la memoria de México.
La coordinadora de Acción Cívica, Gabriela Zambrano Hernández, informó que la fecha límite de inscripción será el lunes 2 de noviembre de 2026 y que el cupo de participación es limitado. Las instituciones y agrupaciones interesadas pueden registrar a sus contingentes o solicitar mayores informes al teléfono 631-162-5042.
Desde la administración que encabeza nuestro alcalde Juan Francisco Gim Nogales, invitamos a la comunidad a participar con entusiasmo. Queremos que las escuelas, los deportistas y las organizaciones compartan su talento y hagan de esta conmemoración un encuentro de orgullo, identidad y convivencia para las familias nogalenses, expresó.
Es importante que cada responsable conozca y transmita las indicaciones a sus participantes. Para mantener la fluidez, la seguridad y la continuidad del recorrido, no se realizarán paradas durante el desfile; la colaboración de todos será fundamental para el desarrollo ordenado de esta celebración, señaló Zambrano Hernández.