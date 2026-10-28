Julia Huerta afirma que la transparencia permite mejorar los servicios públicos en Nogales

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La aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nogales destacó resultados que atribuye a su gestión como tesorera municipal, entre ellos pavimentación de calles, adquisición de patrullas y camiones recolectores, sin aumentar la deuda pública

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 10:10 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 10:13 AM.