Julia Huerta afirma que la transparencia permite mejorar los servicios públicos en Nogales

Julia Huerta, destacada militante de Morena y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Nogales, reafirmó su compromiso con los principios del movimiento, destacando que el manejo transparente y honesto de los recursos públicos es el camino fundamental para generar verdadero bienestar en la comunidad.
Durante su gestión como titular de la Tesorería de Nogales, Julia Huerta demostró de manera contundente que, cuando el recurso público se maneja con total transparencia y con una premisa inquebrantable de cumplimiento a la rendición de cuentas, el presupuesto rinde para consolidar beneficios tangibles para la ciudadanía.
Expuso que, gracias a esta administración eficiente, se lograron resultados históricos como la pavimentación de más calles, la adquisición de más camiones recolectores de basura, la compra de nuevas patrullas y una mejora sustancial en los servicios públicos, entre otras acciones directas en favor de la población y sin incrementar deuda pública que se arrastra de gobiernos del pasado.
En su contante diálogo informativo sobre acciones y logros de la Cuarta Transformación con ciudadanas y ciudadanos, Julia Huerta hizo eco de uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación: “si el dinero no se roba, el dinero alcanza”. En este sentido, comprobó que, efectivamente, al administrar el erario de manera honrada, los recursos han alcanzado para pavimentar las colonias de Nogales, para entregar ayudas sociales y para generar bienestar para todas y todos.
La aspirante en este proceso interno de Morena enfatizó que la vocación de quienes integran el movimiento debe estar siempre enfocada en el pueblo:
El servicio público no es para beneficio de unos, es para beneficio de todos, es para mejorar la vida de todas y de todos.