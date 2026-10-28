Julia Huerta realiza asambleas informativas de Morena en colonias de Nogales

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La aspirante a la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía mantiene encuentros con militantes y simpatizantes para compartir los principios del movimiento y promover la organización territorial en el municipio

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 01:37 PM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 01:41 PM.