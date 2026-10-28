Julia Huerta realiza asambleas informativas de Morena en colonias de Nogales

Como parte del proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Julia Huerta, aspirante a la Coordinación Municipal por la Defensa de la Transformación y la Soberanía, continúa consolidando su liderazgo a través de una intensa jornada de asambleas informativas en la ciudad de Nogales; estos encuentros de diálogo abierto han destacado por el notable acompañamiento y respaldo de la ciudadanía.
Dirigidas específicamente a militantes y simpatizantes de Morena en Nogales, estas asambleas tienen como propósito fundamental organizar la defensa de la transformación y la soberanía nacional a nivel local. Durante sus intervenciones, Julia Huerta ha enfatizado los principios del movimiento, haciendo eco del mensaje central que abandera su proyecto político: “La patria no se vende, se ama y se defiende”.
Las jornadas de trabajo han evidenciado un ejercicio de política de proximidad, donde la aspirante mantiene un diálogo directo con los nogalenses. Las reuniones han contado con una nutrida y diversa participación de miembros de la comunidad, quienes se congregan en espacios vecinales para escuchar y respaldar activamente las propuestas de la aspirante.
Además de los encuentros en colonias, las acciones de liderazgo político de Julia Huerta se han extendido al acercamiento con diversos sectores de la sociedad civil, incluyendo el diálogo y la convivencia con agrupaciones locales y equipos deportivos, fortaleciendo así los lazos comunitarios y reafirmando su compromiso con todas las voces del municipio.
El desarrollo exitoso de estas asambleas informativas destaca el interés colectivo por dar continuidad al proyecto de nación desde lo local, demostrando que el proceso interno de Morena en Nogales avanza con firmeza, organización y, sobre todo, de la mano del pueblo.