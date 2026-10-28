¡Por música a alto volumen! Policía decomisa dos bocinas en colonias de Nogales

La Comisaría de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a moderar el volumen de la música y respetar el descanso de los vecinos, tras atender dos reportes y resguardar igual número de bocinas en las colonias Los Virreyes y Las Acacias en Nogales, Sonora.
El comandante operativo, Gerardo Castro Cota, informó que ambas intervenciones se realizaron durante las madrugadas del domingo 25 y lunes 26 de octubre, en respuesta a llamados relacionados con música a un volumen que alteraba la tranquilidad de las familias.
Recordó que el artículo 55, fracción XV, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Nogales considera una falta administrativa generar ruidos que perturben a la población, así como utilizar bocinas, amplificadores o cualquier aparato de sonido en lugares privados, incluidas las viviendas, cuando el volumen afecte a los vecinos.
El primer reporte se recibió a las 04:33 horas del domingo en la colonia Los Virreyes. De acuerdo con la información recabada, la música permaneció a volumen elevado durante varias horas y continuó pese a las solicitudes de los vecinos para disminuirla. Al arribar los oficiales, las personas que se encontraban en el lugar ingresaron al domicilio y dejaron una bocina en el exterior, por lo que el equipo fue resguardado.
El segundo caso ocurrió a las 00:10 horas del lunes en la colonia Las Acacias, donde los agentes localizaron a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública y utilizando una bocina a volumen elevado. Después de solicitarles que disminuyeran el sonido, ingresaron a un domicilio y dejaron el equipo sobre un vehículo estacionado en la vía pública, por lo que también fue resguardado.
Ambas bocinas quedaron a disposición del Centro de Justicia Cívica para la realización de los trámites correspondientes.
El llamado es a disfrutar las reuniones y convivencias con responsabilidad, respetando el derecho de las demás personas al descanso, especialmente durante las horas nocturnas y de madrugada, expresó Castro Cota.