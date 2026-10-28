¡Por música a alto volumen! Policía decomisa dos bocinas en colonias de Nogales

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Seguridad Pública atendió reportes por ruido excesivo en Los Virreyes y Las Acacias durante la madrugada. Los equipos quedaron a disposición del Centro de Justicia Cívica y las autoridades exhortaron a respetar el descanso de los vecinos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 11:09 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 11:12 AM.