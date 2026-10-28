Rescatan a un lince rojo en una escuela de Nogales y lo regresan a su hábitat

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La Policía Ambiental, Bomberos y Protección Civil auxiliaron a una hembra joven localizada en la escuela Adolfo R. Cárdenas. Tras una valoración veterinaria que confirmó su buen estado de salud, fue liberada en una zona alejada de la ciudad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/10/2026 09:16 AM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 09:21 AM.