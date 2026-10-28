Rescatan a un lince rojo en una escuela de Nogales y lo regresan a su hábitat

La Policía Ambiental, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal, rescató a un lince rojo localizado en la escuela Adolfo R. Cárdenas. Tras una valoración veterinaria que confirmó su buen estado de salud, el ejemplar fue liberado en una zona alejada de la mancha urbana.
El operativo se realizó este martes, luego de que un reporte a la línea de emergencias 911 alertara sobre la presencia del felino silvestre dentro del plantel educativo.Las corporaciones coordinaron las maniobras para capturar y resguardar al ejemplar de manera segura, priorizando la protección de las personas que se encontraban en las instalaciones y la integridad del animal.
Posteriormente, se notificó al inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en Nogales, quien indicó que el ejemplar fuera trasladado para su valoración por una médica veterinaria especializada en fauna silvestre.
Durante la revisión, la especialista determinó que se trataba de una hembra joven, cercana a la edad adulta, en buenas condiciones de salud. Tras la valoración, fue trasladada a una zona despoblada, alejada del entorno urbano, donde se realizó su liberación.
El Gobierno de la Ciudad de Nogales, encabezado por el alcalde Juan Francisco Gim Nogales, exhortó a la ciudadanía a evitar acercarse o intentar capturar animales silvestres y a reportar su presencia al 911, para que personal capacitado intervenga y proteja tanto a la población como a la fauna de la región.