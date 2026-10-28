¡Robótica e inteligencia artificial marcan el rumbo de “Decídete 2026” en Nogales!

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La feria vocacional acerca a estudiantes a tecnologías como brazos robóticos, realidad virtual y sistemas de automatización para ayudarlos a explorar opciones profesionales y conocer las nuevas tendencias del mercado laboral

Autor autor Eliazar Álvarez Eliazar Álvarez el 28/10/2026 04:20 PM.
En Nogales y editada el 28/10/2026 04:24 PM.