¡Robótica e inteligencia artificial marcan el rumbo de “Decídete 2026” en Nogales!

La feria vocacional “Decídete 2026” en Nogales, Sonora consolida su posición como una plataforma clave para orientar a los estudiantes sobre su futuro académico, con sede en el domo de la Universidad Binacional y con organización a cargo del Consejo Municipal de Educación Media Superior y Superior.
Este año, el evento resalta un enfoque especial en la promoción de la ciencia y la tecnología, un paso fundamental para el desarrollo profesional de la juventud fronteriza. Las instituciones educativas reconocen la urgente necesidad de adaptación ante las demandas del mercado actual. La inteligencia artificial, la robótica y la realidad virtual dominan los módulos de exhibición. En estos espacios interactivos, los alumnos tienen contacto con equipos de vanguardia con el propósito de experimentar su vocación de manera directa.
Ernesto Félix Val, director del Colegio de Bachilleres en Nogales plantel uno, resalta la importancia de esta evolución. Aunque el sistema mantiene una base humanista, los talleres de robótica cobran protagonismo, ya que todas las disciplinas convergen en el uso de nuevas herramientas técnicas y digitales.
Durante los recorridos, los asistentes observan y manipulan brazos robóticos, sistemas de automatización, paneles de energía y simuladores inmersivos. Estas dinámicas prácticas despiertan el interés por las carreras de ingeniería y ciencias exactas, sectores con alta expectativa de crecimiento en la región.
Por su parte, Fernanda Mendivil, representante de la Universidad Binacional, destaca que la inteligencia artificial transforma la educación superior en todas sus etapas. Las instituciones adaptan sus planes de estudio para ofrecer a las nuevas generaciones una visión amplia y forjar profesionistas altamente capacitados.
La sinergia entre preparatorias y universidades asegura un beneficio tangible para los próximos egresados. Con el respaldo de los padres de familia y la guía de los docentes, el talento local cuenta con las bases necesarias para liderar los proyectos de innovación del mañana.