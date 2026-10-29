Angélica Burgos convive con familias y reconoce talento deportivo en Nogales

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Durante un torneo relámpago de slow pitch en apoyo a Nogales Astros, Angélica Burgos reconoció el esfuerzo de jugadores y padres de familia

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 03:18 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 03:22 PM.