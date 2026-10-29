Angélica Burgos convive con familias y reconoce talento deportivo en Nogales

Una tarde de convivencia y recreación con padres de familia, así como jugadores del “Slow Pitch” denominado “100 por ciento Relax”, llevó a cabo la presidenta del Comité Unidos por Nogales y la Transformación.
Durante la celebración de un torneo relámpago en apoyo al equipo Nogales Astros, Angélica Burgos reconoció a los integrantes de la novena deportiva por destacar en justas deportivas a nivel Sonora e incluso, competencias nacionales.
Los felicito porque ya son ganadores desde ahora y también, por haber elegido esta disciplina deportiva que une a la familia, generando momentos como este, de esparcimiento y de recreación...felicito también y reconozco a los padres de familia que, con esta actividad, no hay esfuerzo pequeño para sacar adelante a nuestros hijos ante cualquier adversidad, expresó.
Durante el dialogo con los padres de familia y los asistentes al torneo, indicó, se aprovecha para compartirles del registro como aspirante a la coordinación de los Comités por la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía en Nogales.
Esta labor de compartir información...se lleva a cabo permanentemente para tener el contacto con el ciudadano e informarles del proceso que actualmente se vive para la elección de la o el coordinador de los comités para la Defensa de la 4T y la Transformación en Nogales, manifestó.