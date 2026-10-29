Cae de puente en Nogales al intentar escapar de incendio en refugio improvisado

Una persona que pernocta en las vigas del puente de la unidad deportiva Estrellas Nogalenses tuvo que ser internado en el Hospital IMSS Bienestar luego de caer desde lo alto cuando su nicho improvisado se incendiaba.
De acuerdo con los datos de seguridad pública fue a las 09:49 horas que elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, de que en la avenida Tecnológico, a la altura de la Unidad Deportiva, se reportaba a una persona lesionada por caída.
En el lugar, se entrevistaron con Efraín, de 34 años de edad, quien manifestó que se encontraba cocinando en una pequeña estructura improvisada con plástico y cartón, ubicada debajo del puente de la Unidad Deportiva, cuando se percató de que esta comenzaba a incendiarse, por lo que intentó salir del lugar, pero resbaló y cayó hacia la avenida Tecnológico. Dijo que en la caída se golpeó el rostro y el cráneo.
Debido a sus lesiones, fue trasladado a bordo de una ambulancia al Hospital IMSS-Bienestar, donde fue atendido por el médico en turno, quien le diagnosticó traumatismo craneoencefálico, lesiones que tardan más de 15 días en sanar y ponen en riesgo la vida, quedando bajo observación médica. De los hechos se dio conocimiento al Centro de Atención Temprana (CAT).