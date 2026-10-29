Cae de puente en Nogales al intentar escapar de incendio en refugio improvisado

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Un hombre de 34 años resultó con lesiones graves al caer hacia la avenida Tecnológico, luego de que comenzara a incendiarse la estructura de plástico y cartón donde se encontraba cocinando. Fue trasladado al Hospital IMSS-Bienestar

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 09:58 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 10:00 AM.