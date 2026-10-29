Día de Muertos gana fuerza en Nogales y refuerza la identidad mexicana

...

Escuelas de la frontera promueven festivales, pasarelas de catrines y altares para acercar a las nuevas generaciones a las tradiciones mexicanas y fortalecer el sentido de pertenencia cultural

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/10/2026 04:36 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 04:38 PM.