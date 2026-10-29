Día de Muertos gana fuerza en Nogales y refuerza la identidad mexicana

Con colores, formas e iconos tradicionales, la adopción de la tradición de los catrines en Nogales ha tomado un auge renovado en los últimos años como un contrapeso cultural en esta región de la frontera, si bien es una práctica relativamente nueva en la ciudad a diferencia del centro del país, la conmemoración de Día de Muertos se ha afianzado gradualmente como parte de la identidad y una festividad que nos identifica ante los visitantes extranjeros.
Juan José Ruiz, director de la Escuela Secundaria General Numero 4, señaló que en las instituciones educativas locales se realiza un esfuerzo consciente para promover estas festividades de manera atractiva para los jóvenes, creando una experiencia comunitaria tratando de contrarrestar o adoptar por encima de las tendencias extranjeras.
Nuestros niños aquí en la frontera están siendo influidos muchas veces por culturas extranjeras, con acá que tienen nuestros vecinos, como el Halloween y otro tipo de festejos que se dan en estas temporadas. Por eso es importante que en las escuelas trabajemos y reforcemos este tipo de actividades, buscando que los jóvenes se sientan cómodos, entretenidos, que lo recuerden de una forma agradable para que estas tradiciones no mueran, indicó el director Ruiz.
Comentó el trabajo en las aulas busca que la celebración no sea vista solo como una moda festiva, sino como un elemento fundamental del sentido de pertenencia y orgullo por la cultura del país.
Muy importante eso, el sentido de pertenencia, el sentido de comunidad, el identificarnos no solamente cuando veo mi bandera, identificarme como mexicano, sino todo lo que significa ser mexicano. Que esto, como les decía y como les comentaba, es importantísimo que nuestra juventud se apropie de estas raíces, de estas culturas, para seguir sintiéndonos orgullosos, manifestó.