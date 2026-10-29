“Gracias a todos pude darle el último beso a mi hija”: Judith regresa a Nogales

“Si pudiera yo hacer algo por cada una de las que me ayudaran lo haría sin dudarlo”, fueron las palabras de agradecimiento de Judith, madre sonorense que luchó y logró despedirse de su hija fallecida en la ciudad de Tucson, Arizona, gracias al apoyo de la ciudadanía, el acompañamiento de Cruz Roja y la disponibilidad de las autoridades norteamericanas.
Llena de gratitud se despidió desde las instalaciones de la central camionera asegurando que siempre llevara en su corazón la gratitud de los nogalenses.
En Nogales con todo su corazón me apoyaron, me estimularon para poder salir adelante adoleciéndose de mi dolor y este pues al pasar, créanme, iba con el corazón hecho pedazos, no sabía con qué me iba a enfrentar, qué iba a hacer, iba llena de dolor, sentía que no iba a alcanzar a mi hija.
Al verla pues creo que me estaba esperando, no sé si la gente pueda entender lo que me pasó, porque yo al comunicarme con ella parecía que me estaba esperando”, expresó.
Al verla pues creo que me estaba esperando, no sé si la gente pueda entender lo que me pasó, porque yo al comunicarme con ella parecía que me estaba esperando”, expresó.
Le hice cariños y al oído le dije cuánto la quería, que toda la comunidad la había apoyado, que la gente quería que viniera, que estaba agradecida con todos por lo que habían hecho por nosotras para volvernos a reunir.
Hoy que vengo de regreso, vengo, así como, qué puedo decir, como si ella me dio paz y yo se la di a ella, claro, me duele todavía, sé que va a ser un día malo o mil malos y uno bueno, pero por lo menos gracias a todos pude ir a verla, pude darle el beso que le quería dar y de darle la bendición más que todo.
Hoy que vengo de regreso, vengo, así como, qué puedo decir, como si ella me dio paz y yo se la di a ella, claro, me duele todavía, sé que va a ser un día malo o mil malos y uno bueno, pero por lo menos gracias a todos pude ir a verla, pude darle el beso que le quería dar y de darle la bendición más que todo.
¿Qué sigue ahora? pues completar mi vida, completar mi alma, poder acabalar con sus hijos un pedacito, con las cosas que me dieron de ella, que me traigan las cenizas y poderla sepultar, poderla sepultar y que descanse en paz cerca de mí, eso es todo y muchas gracias.
Si pudiera yo hacer algo por cada uno y devolver algo de lo que dieron por mí, lo haría con todo mi corazón, sin dudar.
Si pudiera yo hacer algo por cada uno y devolver algo de lo que dieron por mí, lo haría con todo mi corazón, sin dudar.