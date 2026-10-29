“Gracias a todos pude darle el último beso a mi hija”: Judith regresa a Nogales

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Tras recibir el apoyo de la ciudadanía, la Cruz Roja y autoridades de Estados Unidos, Judith logró viajar a Tucson, Arizona, para despedirse de su hija fallecida

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/10/2026 10:08 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 10:14 AM.