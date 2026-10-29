Instalarán reductores de velocidad en el bulevar 2000 para proteger a peatones

Para proteger a peatones y automovilistas, el Ayuntamiento de Nogales instalará reductores de velocidad en el bulevar 2000, a la altura de la colonia San Carlos, en coordinación con las desarrolladoras que ejecutan obras en el sector.
Durante un recorrido, el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, Jorge Medina Esqueda, acompañado por el jefe de Tránsito Municipal, Eliseo Estrada Muñiz, y representantes de las desarrolladoras, explicó que esta medida complementará los trabajos de rehabilitación con concreto asfáltico realizados en el tramo.
El funcionario señaló que, pese a la colocación de señalización vertical y horizontal, algunos conductores continúan circulando a velocidades elevadas, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona.
Tenemos la necesidad de colocar los reductores de velocidad para proteger a los peatones que salen del residencial Santa Lucía y del Colegio Alfa, así como a los automovilistas que circulan por esta zona, expresó Medina Esqueda.
Por su parte, Eliseo Estrada Muñiz informó que se asignarán agentes durante las obras.
Tendremos presencia de elementos hasta que concluyan los trabajos, indicó