Instalarán reductores de velocidad en el bulevar 2000 para proteger a peatones

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El Ayuntamiento de Nogales colocará reductores de velocidad a la altura de la colonia San Carlos, cerca del residencial Santa Lucía y el Colegio Alfa. Los trabajos se realizarán en dos etapas y sin cerrar la circulación vehicular

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 11:52 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 11:56 AM.