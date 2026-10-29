Llamadas de broma al 9-1-1 pueden poner vidas en riesgo durante Halloween

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La SSPC Sonora y el C5i exhortan a madres, padres y tutores a enseñar a niñas, niños y adolescentes a utilizar responsablemente la línea de emergencias, ya que los reportes falsos pueden retrasar la atención de situaciones reales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 02:10 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 02:14 PM.