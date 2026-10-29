Llamadas de broma al 9-1-1 pueden poner vidas en riesgo durante Halloween

Aunque para algunos menores hacer una llamada de broma puede parecer un juego inofensivo, la realidad es muy distinta: mientras los operadores atienden reportes falsos, una persona que enfrenta una emergencia real podría sufrir retrasos en la atención que necesita de manera urgente.
El número 9-1-1 está destinado exclusivamente para reportar accidentes, incendios, situaciones de violencia, personas en riesgo y cualquier hecho que ponga en peligro la vida o la integridad de la ciudadanía. Cada llamada falsa consume tiempo y recursos que podrían ser vitales para salvar una vida.
Las autoridades exhortan a las familias a aprovechar estas fechas para conversar con sus hijos sobre la importancia de utilizar correctamente los números de emergencia, explicarles cuándo deben marcar al 9-1-1 y hacerles conciencia de las consecuencias que puede generar un reporte falso.
Durante Halloween es común que aumenten las llamadas de broma, pero las autoridades recuerdan que las emergencias no se toman descanso y que la responsabilidad de todos puede marcar la diferencia.
Una llamada de broma no es una travesura, una llamada falsa puede impedir que una ambulancia, una patrulla o los bomberos lleguen a tiempo donde realmente los necesitan. Educar hoy a nuestros hijos sobre el uso responsable del 9-1-1 puede ayudar a salvar vidas mañana.
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