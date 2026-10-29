¡Más de 100 empresas se reunirán en la Expo Canaco 2026 en Nogales!

Con la participación de más de 100 empresas y la expectativa de superar los asistentes del 2025, este 6 y 7 de noviembre se llevará a cabo la Expo Canaco 2026, en el salón Dyamond, en donde los proveedores y comerciantes locales, podrán ofrecer sus productos y servicios con la gran oportunidad de convertirse en un punto positivo más de la economía local.
En conferencia de prensa encabezada por el presidente de la Canaco, Julio Cesar León Gil, junto a Cristhian Morales y Raúl Quiroz, organizadores del evento, así como vicepresidente y patrocinadores, ratificaron la meta es el que un mayor número de comercios, se beneficien de la plataforma multidisciplinaria que ofrece la Expo Canaco y que los ciudadanos puedan pasar un rato agradable junto a sus familias, en un espacio seguro y de negocios.
Es un gusto poder compartirles que estamos ya a nueve días de poder comenzar la segunda edición de esta Expo, un evento en donde le ponemos como plataforma a todos los dueños de negocio de la ciudad. Canaco Servitur Nogales le pone esta plataforma de poder promover sus productos y servicios a través de una manera distinta que es muy poco habitual aquí en la ciudad. Como Cámara queremos hacer eventos en donde las empresas se vean que, si nos unimos, pues hacemos muchas cosas de gran valor, mencionó Cristhian López, uno de los organizadores.
La intención de acuerdo con los empresarios es proyectar una plataforma que no solo atraiga a los comercios locales, sino también a los inversionistas internacionales, ya que, si bien si existe un sector comprometido con los proyectos nogalenses, el objetivo es dar un crecimiento exponencial a lo que se tiene por medio de la participación de todos los niveles.
Es un evento completamente empresarial, es una fiesta de las empresas, que a nuestra comunidad de Nogales las recibimos, que las vemos todos los días, de repente cuando pasas por las calles principales, pero no tienes de repente al propietario, no sabes de quién es, no sabes la historia detrás de la empresa y no puedes hacer esa colaboración directa que tengas con ellos. Este 6 y 7 de noviembre, sí lo vas a poder hacer, vas a tener a la empresa directamente, manifestó Raúl Quiroz, uno de los organizadores.
Es un evento completamente empresarial, es una fiesta de las empresas, que a nuestra comunidad de Nogales las recibimos, que las vemos todos los días, de repente cuando pasas por las calles principales, pero no tienes de repente al propietario, no sabes de quién es, no sabes la historia detrás de la empresa y no puedes hacer esa colaboración directa que tengas con ellos. Este 6 y 7 de noviembre, sí lo vas a poder hacer, vas a tener a la empresa directamente, manifestó Raúl Quiroz, uno de los organizadores.