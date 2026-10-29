¡Más de 100 empresas se reunirán en la Expo Canaco 2026 en Nogales!

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Este 6 y 7 de noviembre, el salón Dyamond será sede de la segunda edición de la Expo Canaco, con productos, servicios, gastronomía y actividades familiares, además de conferencias sobre emprendimiento, inteligencia artificial y financiamiento

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/10/2026 10:17 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 10:26 AM.