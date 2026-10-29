Muere hombre electrocutado en transformador de maquiladora en Nogales

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Raúl, de 38 años, falleció en el Hospital IMSS-Bienestar tras permanecer varios días internado por las lesiones que sufrió al recibir una descarga eléctrica en la maquiladora MKS. Bomberos y Cruz Roja participaron en su rescate el pasado 24 de octubre

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 29/10/2026 10:03 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 10:05 AM.