Muere hombre electrocutado en transformador de maquiladora en Nogales

Un hombre que fue rescatado por las autoridades y cuerpos de rescate tras electrocutarse al manipular un transformador de una maquiladora en días pasados murió luego de permanecer varios días internado en el Hospital IMSS Bienestar.
Los datos oficiales detallan que siendo las 01:55 horas elementos de la Policía Municipal fueron alertados vía radiofrecuencia del C5, de que en el Hospital IMSS-Bienestar, donde reportaban el fallecimiento de un interno.
Los agentes se entrevistaron en el lugar con una mujer que dijo ser la madre del fallecido, manifestando que le habían informado en el lugar sobre el fallecimiento de su hijo Raúl, de 38 años de edad, quien se encontraba hospitalizado desde el pasado 24 de octubre.
Lo anterior luego de sufrir una descarga eléctrica mientras se encontraba en la maquiladora MKS, lo que le ocasionó diversas lesiones en el cuerpo, mismas que derivaron en su fallecimiento.
Al lugar acudió personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado quienes en coordinación con personal de una funeraria se hicieron cargo de las diligencias de ley.
Por este medio se informó que el pasado sábado el joven había sido rescatado en horas de la mañana por efectivos del cuerpo de Bomberos de Nogales y paramédicos de Cruz Roja al quedar electrocutado en el transformador de dicha empresa donde intentó manipular los cables de alta tensión.