Nogales celebrará su historia ferroviaria con festival en memoria de Elías Miranda Canevett

Con la principal intención de rendir un merecido homenaje al cronista fallecido Elías Miranda Canevett y realzar el nacimiento histórico de la frontera a través de las vías del ferrocarril, este martes autoridades municipales, se reunieron junto al cronista de la ciudad Julio Cesar Sarmiento, para detallar lo que será un festival entero dedicado a los trenes que han vuelto a Nogales, una ciudad de progreso.
En entrevista el secretario del Ayuntamiento de Nogales, Hipólito Sedano Ruiz, manifestó esta idea, era precisamente original del acaecido Miranda Canevett, quien siempre pugno por mantener vivo el sonido de la pesada maquina dentro de los confines de la frontera, por lo que se buscará además contar una historia completa de los inicios, el desarrollo y la actual transformación que atraviesa esta forma de vida, medio de transporte y vehículo de carga.
Pues bien, ayer tuvimos una reunión justamente para pulir y acordar y definir algunos de los preparativos que necesitamos construir para tener una gran celebración que se llevará a cabo aquí en la ciudad el día 7 y 8 de noviembre. En esa fecha vamos a tener algunos invitados especiales que vienen de diferentes comunidades que también tienen una historia y una vida a través del ferrocarril. Algunos cronistas de algunas ciudades nos van a acompañar, comentó el secretario.
Agregó esta celebración será la acción previa a buscar un espacio en donde precisamente, se pueda establecer un museo o sitio de memorabilia relacionada con el ferrocarril, ya que han sido mucho los ciudadanos que manifiestan esa conexión con la vida y el trabajo sobre las vías, lo que convierte esta actividad en una de las razones por las cuales Nogales, puede explicarse hacia el futuro.
Claro que sí existe en el interés de la administración del gobierno municipal el hecho de poder constituir en algún espacio de la ciudad porque es algo que todavía no está definido. Pero sí, el propósito, la intención es tener un espacio para recordar y para conmemorar la existencia del ferrocarril en Nogales. Porque el ferrocarril, si bien es cierto ahorita nos quejamos a veces porque cruza la ciudad, porque nos obstruye el cruce de un lado a otro a la ciudad y por eso razón, se lleva a cabo la obra que ya lleva un gran avance y que en estos próximos días va a unir ese túnel que se requiere para poder reconducir el paso del ferrocarril y que obedece básicamente a que en los próximos años no vamos a tener seis u ocho cruces de ferrocarril, sino que tendremos más de 30 cruces, manifestó.