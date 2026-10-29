Nogales celebrará su historia ferroviaria con festival en memoria de Elías Miranda Canevett

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Los días 7 y 8 de noviembre se realizará un festival dedicado al ferrocarril y su vínculo con el desarrollo de Nogales. La celebración rendirá homenaje al cronista Elías Miranda Canevett y abrirá camino a la propuesta de crear un museo ferroviario en la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/10/2026 11:56 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 12:02 PM.