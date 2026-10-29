Nogales suma mil 200 árboles al Bosque Urbano La Mesa

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El Ayuntamiento concluyó la reforestación de este espacio con la plantación de mil 200 ejemplares de trueno y acacia, como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes y enfrentar los efectos del cambio climático

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 12:35 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 12:38 PM.