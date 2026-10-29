Nogales suma mil 200 árboles al Bosque Urbano La Mesa

El Ayuntamiento de Nogales completó la plantación de mil 200 árboles en el Bosque Urbano La Mesa, ubicado en las inmediaciones del Centro Comunitario del mismo nombre, como parte de las acciones para fortalecer las áreas verdes y favorecer la adaptación de Nogales a los efectos del cambio climático.
Con la plantación de los últimos dos ejemplares concluyó esta etapa de reforestación. En la actividad estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Hipólito Sedano Ruiz; la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Griselda Quintero Portillo; el regidor presidente de la Comisión de Preservación Ecológica, Ramón Ricardo Valenzuela; y la titular de Ecología Municipal, Adriana Guerrero Martínez, además de regidoras, regidores y titulares de distintas dependencias municipales.
Guerrero Martínez explicó que este espacio fue clasificado como bosque urbano por tratarse de un predio propiedad del Ayuntamiento destinado a la generación de biomasa y al desarrollo de vegetación. Señaló que su integración forma parte de una estrategia para promover el crecimiento equilibrado de Nogales y mejorar las condiciones ambientales del municipio.
Detalló que se seleccionaron árboles de trueno y acacia, tomando en cuenta sus características de adaptación al clima y sus necesidades de mantenimiento.Asimismo, recordó que en una primera etapa se plantaron mil árboles en la Unidad Deportiva, donde se mantiene un programa permanente de cuidado y se registra una tasa de supervivencia del 90%.
La titular de Ecología Municipal indicó que, tras concluir esta etapa en el Bosque Urbano La Mesa, continuarán las acciones para incorporar vegetación en otros sectores de la ciudad y contribuir a una mejor calidad de vida para las familias nogalenses.
La jornada también formó parte de las actividades de concientización ambiental relacionadas con el Día de la Ecología, que se conmemora el 1 de noviembre.
Finalmente, Guerrero Martínez llamó a la ciudadanía a cuidar los árboles y evitar actos de vandalismo en las áreas reforestadas. Subrayó que la conservación de estos espacios es una responsabilidad compartida y que sus beneficios alcanzan a toda la comunidad.