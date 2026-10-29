¡Prepárate! El Buen Fin 2026 llegará a Nogales del 13 al 17 de noviembre

Del viernes 13 al martes 17 de noviembre, regresa con su edición número 16, los días de promociones conocidos como el “Buen Fin”, una iniciativa que promueve la Cámara Nacional de Comercio en todo México y Nogales, no es la excepción.
En conferencia de prensa, enlazada de manera simultánea con autoridades de la Concanaco, el presidente de la Canaco en Nogales, Julio Cesar León, acompañado por la directora Ana Gabriela Aguiar, así como vicepresidentes de esta oficina, invitaron tanto a los comerciantes, como a los ciudadanos a aprovechar de lo que se considera como el fin de semana más barato del año.
Queremos invitar a todas las familias de nuestra ciudad a participar en el Buen Fin 2026, apoyando principalmente a nuestros comercios locales y formales. Los resultados del Buen Fin 2025 nos muestran la importancia que tiene esta temporada para nuestra economía. Les comento que a nivel nacional se alcanzaron 219 mil millones de pesos en ventas, superando la meta propuesta de 200 mil millones de pesos, con la participación de aproximadamente 215 mil negocios a nivel nacional, mencionó el presidente de Canaco.
De la misma forma Luis Rey Grimaldo, Vicepresidente de Canaco, indicó que una de las ideas principales de esta iniciativa es que los ciudadanos consuman local, ya que el decidir por comprar ese producto del lado mexicano, genera empleos que podemos ocupar nosotros o nuestros familiares, además de que se nota incremento importante de actividad económica.
Es una oportunidad que tenemos para ofrecer productos de calidad, descuentos, promociones, y eso ayuda mucho a que la economía se quede aquí en la ciudad antes de voltear a ver fuera de la ciudad, a los alrededores, que no estamos peleados con nadie, pero siempre ver nosotros que, al comprar, al consumir aquí en la ciudad, ayuda mucho a nuestra economía de nuestros negocios locales, indicó Rey Grimaldo.