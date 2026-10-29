¡Prepárate! El Buen Fin 2026 llegará a Nogales del 13 al 17 de noviembre

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La Canaco Nogales invitó a comerciantes y consumidores a participar en la edición 16 del Buen Fin, con promociones y descuentos para impulsar las compras en negocios locales y fortalecer la economía de la ciudad

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 29/10/2026 10:32 AM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 10:35 AM.