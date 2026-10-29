Vinculan a proceso a joven por presunto robo con violencia en marisquería de Nogales

Una persona que fue detenida por las autoridades al interior de un restaurante de mariscos de esta frontera fue vinculada a proceso por el delito de robo con violencia.
La fiscalía del estado informó que se trata de Leonardo “N”, de 24 años de edad, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en las cosas cometido de noche, y/o lo que resulte.
De acuerdo con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 23 de octubre de 2026, alrededor de las 02:50 horas, en el negocio denominado “Mariscos La Ballenita”, ubicado en la calle Plutarco Elías Calles, colonia Bolívar en Nogales, Sonora.
Según la imputación ministerial, el señalado ejerció violencia en la puerta principal del establecimiento para ingresar y apoderarse, sin autorización de quien legalmente podía disponer de ellos, de diversos bienes muebles: una terminal electrónica de punto de venta, de plástico, color rojo y blanco, así como un teléfono inalámbrico de plástico, color negro, marca VTech.
Tras la intervención de agentes de Seguridad Pública Municipal, se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes y el imputado fue puesto a disposición de la autoridad competente.
Durante la audiencia inicial, el Juez calificó de legal la detención, el Ministerio Público formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso; se impuso a Leonardo “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.