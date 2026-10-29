Vinculan a proceso a joven por presunto robo con violencia en marisquería de Nogales

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Leonardo “N”, de 24 años, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en un robo ocurrido durante la madrugada del 23 de octubre en Mariscos La Ballenita. El juez le impuso prisión preventiva justificada

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 02:03 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 02:07 PM.