Vuelca pick-up sobre vivienda en Nogales; detienen al conductor de 66 años

Un adulto mayor que conducía una camioneta pick up con la que volcó sobre un domicilio en la colonia Leandro Valle en Nogales, Sonora, fue detenido por la policía de Tránsito Municipal por los daños.
El reporte de las autoridades detalla que fue a las 16:43 horas que elementos de la Policía Municipal, al encontrarse realizando recorridos de prevención y vigilancia, fueron alertados para que se trasladaron a la calle Mulatos, de la colonia Leandro Valle, donde reportaba un accidente de tránsito tipo volcamiento.
En el lugar observaron un vehículo tipo pick-up de color dorado, el cual se encontraba con la parte frontal hacia el suelo y las llantas traseras sobre la barda perimetral de un domicilio donde la propietaria detalló que había recibido una llamada informándole que un vehículo había impactado su propiedad, ocasionando daños en la barda, puerta y portón.
Los oficiales de vialidad entrevistaron con el conductor, de nombre Carlos "N", de 66 años de edad, quien les manifestó que al circular por la calle Municipio de Bacanora, sobre una pendiente descendente, su vehículo presentó una falla mecánica en el sistema de frenos, perdiendo el control de la unidad hasta impactarse contra el domicilio.
Fueron paramédicos de la Cruz Roja y elementos del Cuerpo de Bomberos quienes le brindaron apoyo, así como personal de grúas para realizar las maniobras correspondientes y trasladar el vehículo al corralón de la Fiscalía.
Los daños materiales fueron estimados por un ingeniero en aproximadamente 50 mil pesos. Ante estos hechos, siendo las 17:20 horas se realizó la detención del conductor, quien fue certificado médicamente, determinándose que presentaba lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.
Finalmente, el presunto responsable quedó a disposición del Centro de Atención Temprana (CAT) de la Fiscalía General de Justicia del Estado.