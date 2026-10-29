Vuelca pick-up sobre vivienda en Nogales; detienen al conductor de 66 años

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Una camioneta terminó sobre la barda de un domicilio en la colonia Leandro Valle, causando daños en la barda, puerta y portón

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/10/2026 03:55 PM.
En Nogales y editada el 29/10/2026 03:58 PM.