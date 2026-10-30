Capacita UTN a docentes y administrativos en inteligencia artificial

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La Universidad Tecnológica de Nogales impartió el curso “IA para la Educación” para fortalecer las habilidades de su personal e impulsar el uso de nuevas herramientas en las aulas y procesos administrativos

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 10:49 AM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 10:59 AM.