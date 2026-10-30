Capacita UTN a docentes y administrativos en inteligencia artificial

Para aprovechar de forma eficiente las herramientas y posibilidades que ofrece la inteligencia artificial (IA) en el sector educativo, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) realizó una jornada de capacitación dirigida al personal docente y administrativo.
Con el curso “IA para la Educación” se fortalecen las competencias y se promueve la actualización profesional de la comunidad, capacitándoles para innovar en el aula utilizando IA, así como en el mejoramiento de los procesos administrativos de la universidad.
El rector de la UTN, Miguel Ángel Salazar Candia, detalló que, durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer nuevas perspectivas y recursos tecnológicos que contribuyen a optimizar procedimientos, enriquecer las prácticas profesionales y responder a los desafíos de la transformación digital.
La capacitación, impartida por el Mtro. Enrique Durán, permite ampliar la comprensión sobre la inteligencia artificial y reconocer su potencial aplicación en los ámbitos educativo y administrativo.
Con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Nogales reafirma su compromiso con la capacitación continua, la innovación y la mejora permanente, impulsando una comunidad universitaria preparada para los retos del futuro.