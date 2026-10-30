Continúa asignación de viviendas del programa Bienestar en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales participó en una nueva etapa del sorteo para seleccionar familias beneficiarias. Gabriel Bonillas, director de la Promotora Inmobiliaria, informó que habrá nuevas convocatorias y más desarrollos habitacionales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 03:46 PM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 03:49 PM.