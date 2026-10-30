Continúa asignación de viviendas del programa Bienestar en Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales asistió como invitado especial a una nueva etapa del sorteo del programa federal Viviendas para el Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, para continuar con la asignación de viviendas pendientes y la selección de familias beneficiarias en Nogales.
Gabriel Bonillas, director de la Promotora Inmobiliaria del Ayuntamiento de Nogales, informó que, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se han gestionado viviendas para facilitar el acceso a un patrimonio propio a las familias que más lo necesitan.
Explicó que algunos de los desarrollos habitacionales de CONAVI se encuentran en la colonia La Mesa. Por su parte, las viviendas gestionadas mediante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) estarán distribuidas en distintos puntos de ese sector, así como en Pueblitos y en la zona posterior a Colinas del Yaqui, ubicaciones que ya cuentan con autorización.
El funcionario destacó que el programa busca atender principalmente a personas que no cuentan con una vivienda propia y que, por sus condiciones laborales y económicas, no tienen acceso a un crédito tradicional de INFONAVIT o FOVISSSTE.
Sobre los requisitos de participación, señaló que las personas solicitantes deben cumplir con los criterios de ingreso establecidos y no contar con una propiedad. Añadió que quienes resulten seleccionados deberán tramitar una carta de no propiedad ante el Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora (ICRESON), para acreditar que no tienen un inmueble a su nombre.
Bonillas recordó que estas acciones buscan atender una necesidad fundamental de las familias, bajo el principio expresado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo:
La vivienda es un derecho, no un privilegio.
Habrá nuevas convocatorias; se están gestionando nuevos terrenos para seguir con la construcción de viviendas. Invitamos a la ciudadanía a estar al pendiente de la información oficial, expresó.