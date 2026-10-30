Julia Huerta intensifica recorridos y reuniones en colonias de Nogales

En estricto apego a la estrategia nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con el objetivo de fortalecer la Cuarta Transformación, Julia Huerta, militante y aspirante a la coordinación municipal por la defensa de la transformación y la soberanía nacional, ha intensificado el desarrollo de asambleas informativas y recorridos en diversas colonias de Nogales.
Bajo la premisa fundamental de que “a Nogales lo construimos todos”, esta iniciativa busca sumar la participación activa de todos los sectores de la sociedad. La estrategia se centra en el acercamiento directo a través de recorridos casa por casa, reuniones informativas sobre los logros de la 4T y encuentros estratégicos con profesionistas, identificando áreas de oportunidad para el desarrollo del municipio.
En cumplimiento con la instrucción de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, Julia Huerta lleva el mensaje político del movimiento para defender los avances sólidos en favor de las familias sonorenses y nogalenses. Este esfuerzo se coordina tocando base con la dirigente estatal, Judith Armenta, y manteniendo una ruta de acción conjunta con la coordinadora estatal, Lorenia Valles, con el fin de consolidar las fortalezas del movimiento rumbo al proceso electoral de 2027.
Como parte de esta agenda de proximidad ciudadana, Huerta destacó la excelente recepción en las colonias del municipio, con recorridos y reunión en colonia Lomas de Nogales, con la oportunidad de dialogar con vecinas y vecinos, por lo que expresó su agradecimiento por abrirle sus puertas y mantener un diálogo cercano, ya que la transformación comienza cuando se dialoga y escucha una mejor ciudad para todas y todos.
Asimismo, reconociendo el papel transformador de la educación, se llevó a cabo un productivo encuentro con el sector académico local, donde se intercambiaron visiones sobre el futuro de Nogales:
Café y conversación con los maestros, qué gusto compartir una plática amena y abierta con maestras y maestros de la Universidad CEUNO Nogales y CECATI 118; entre cafecito y buenas ideas, se habla distinto, se escucha mejor; gracias por la cálida bienvenida y por compartir su experiencia.