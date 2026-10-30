Julia Huerta intensifica recorridos y reuniones en colonias de Nogales

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La aspirante a la coordinación municipal de Morena encabezó asambleas informativas en Lomas de Nogales y encuentros con docentes de CEUNO y CECATI 118, como parte de sus actividades de acercamiento ciudadano

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 11:31 AM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 11:34 AM.