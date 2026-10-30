Kiko Trujillo, entre los cinco finalistas de Héroes CNN 2026

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El fundador de ARSOBO busca convertirse en el Héroe del Año de CNN por su labor en favor de personas con discapacidad. La votación ya está abierta y el público puede apoyarlo diariamente hasta el 29 de noviembre

Autor autor Daniel Torres Daniel Torres el 30/10/2026 11:00 AM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 11:03 AM.