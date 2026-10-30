Kiko Trujillo, entre los cinco finalistas de Héroes CNN 2026

Este 27 de octubre de manera oficial, se abrió la votación para el concurso Héroes CNN, donde se encuentra participando Roberto “Kiko” Trujillo, quien es uno de los 5 finalistas de 2026 por su labor con la organización ARSOBO, que ayuda a personas con discapacidades en la frontera de Nogales, Sonora y muchos otros lugares de México, así como Estados Unidos.
Las votaciones están abiertas hasta el 29 de noviembre de 2026, el público puede votar diariamente para determinar quién será el Héroe del Año de CNN, y los resultados se revelarán durante un evento que será televisado por estas plataformas el 5 de diciembre de este mismo año.
Cada uno de los 5 finalistas recibirá un premio de 10 mil dólares, mientras que el que sea seleccionado como Héroe del Año ganará 100 mil dólares adicionales de la agencia de noticias y las organizaciones Elevate Prize.
Kiko Trujillo, es un ingeniero que confundo ARSOBO (Arizona Sonora Border) la cual es una organización sin fines de lucro que transforma vidas en nuestra ciudad a través de dispositivos médicos personalizados, construidos por empleados que también tienen discapacidades.
Arsobo por más de 15 años da movilidad, empleo y esperanza a personas que viven en áreas afectadas por la pobreza a lo largo de la frontera, con una misión de empoderar a las personas con discapacidades y romper las barreras.
Para votar por Kiko Trujillo y apoyar a Arsobo, se puede ingresar diariamente al portal de votación de CNN.COM/HEROES hasta el 29 de noviembre, en donde todos los conocedores y apoyados por esta institución podrán determinar quién será el Héroe del Año de este 2026.