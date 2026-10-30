Marcela MAVAL impulsa asambleas informativas en Nogales

Reafirmando su compromiso con el movimiento de transformación y el trabajo cercano a la ciudadanía, Marcela MAVAL ha realizado distintas asambleas informativas sobre la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nogales.
Con más de 20 años de trabajo territorial y social, impulsado junto a sus padres, Marcela MAVAL refrenda su convicción de continuar trabajando de la mano con las familias nogalenses, fortaleciendo la organización, la participación ciudadana y los principios de la Cuarta Transformación.
En este contexto, hizo una invitación abierta a las y los nogalenses a sumarse, participar y ser parte de este esfuerzo colectivo, destacando que la transformación se construye desde abajo, en territorio y con la participación de todas y todos.