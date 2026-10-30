Marcela MAVAL impulsa asambleas informativas en Nogales

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La promotora de la Cuarta Transformación realiza reuniones informativas sobre la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 12:22 PM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 12:34 PM.