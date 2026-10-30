¡Más de mil personas esperan la noche de terror en la casa de la familia Islas!

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Por cuarto año consecutivo, Rocío Islas, conocida como “la tía Rox”, y su familia abrirán las puertas de su casa terrorífica en la colonia Moderna para compartir gratuitamente su colección de animatrónicos y regalar dulces a los niños

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/10/2026 04:34 PM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 04:40 PM.