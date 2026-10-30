¡Más de mil personas esperan la noche de terror en la casa de la familia Islas!

Por cuarto año consecutivo la casa de Halloween de la familia Islas recibirá a más de mil visitantes esta noche del 31 de octubre en Nogales, Sonora. Lo que comenzó como una tradición familiar para llevar sonrisas y emociones a la comunidad se ha convertido en un proyecto que crece año tras año.
Detrás de esta impresionante exhibición de Halloween no solo hay creatividad y pasión, también existe una importante inversión, trabajo en equipo y la determinación de una familia que, lejos de conformarse, sigue ampliando una colección de animatrónicos que ya se ha convertido en un referente entre los amantes del terror en la región.
Rocío Islas mejor conocida como “la tía Rox”, aseguró que para ella y su familia lo más importante es compartir esta tradición con los niños, que se asombran al ver y escuchar los efectos de los animatrónicos, en especial la noche de Halloween cuando ellos mismos se caracterizan para recibirlos y entregarles sus dulces.
Buenas noches, soy Rocío Islas, una de las afortunadas habitantes de la casa terrorífica de Halloween de la familia Islas.
Pues ya se hizo una tradición que hemos estado haciendo ya por cuatro años, empezamos con el esqueleto, la gárgola, y vimos el asombro de los niños, el asombro de la gente y así empezamos con otro, y otro, y otro y pues ahora, gracias a Dios, ya está todo lleno, queremos expandirnos al otro patio, con el favor de Dios, el año que entra vamos a ver qué sorpresas más podemos tener.
Pues ya se hizo una tradición que hemos estado haciendo ya por cuatro años, empezamos con el esqueleto, la gárgola, y vimos el asombro de los niños, el asombro de la gente y así empezamos con otro, y otro, y otro y pues ahora, gracias a Dios, ya está todo lleno, queremos expandirnos al otro patio, con el favor de Dios, el año que entra vamos a ver qué sorpresas más podemos tener.
Aquí entra la gente gratis, no pagan, no hay ninguna cuota les hemos pedido dulces porque el 31, con el favor de Dios, vamos a regalarles a todos los que podamos su dulcecito que pasen, se tomen fotos, chequen todos los animatrónicos que tenemos y créeme que se juntan más de mil niños.
La gente entra se toma sus fotos, nos visita, créeme que es muy bonito, muy satisfactorio ver el asombro de niños y de adultos.
Nosotros nunca hemos cobrado nada, los sábados abrimos, es mucha la gente que viene, nos visita, nos dice que, que padre, que bonito, hay gente que viene todos los años, hay gente que nos ha dicho que la niña desde la Buenos Aires, todos los días la tienen que pasar a ver el lobo, todos los días, el lobo es espectacular, el lobo, créeme que las señoritas, las señoras, las doñitas, como les decimos, están enamoradas del hombre lobo.
Nosotros nunca hemos cobrado nada, los sábados abrimos, es mucha la gente que viene, nos visita, nos dice que, que padre, que bonito, hay gente que viene todos los años, hay gente que nos ha dicho que la niña desde la Buenos Aires, todos los días la tienen que pasar a ver el lobo, todos los días, el lobo es espectacular, el lobo, créeme que las señoritas, las señoras, las doñitas, como les decimos, están enamoradas del hombre lobo.
Dijo que hacerse de alguno de ellos ha sido todo un reto ya que algunos han sido trasladados desde Texas como el caso del Hombre Lobo una de sus mejores atracciones único en Nogales, otros son de tiendas como Walmart, ventas de garaje y de particulares como el caso de las muñecas gemelas que aseguró ninguno de ellos mete a sus casas por cuestiones paranormales.
Rox expresó que esta tradición, empezó en la niñez de los integrantes de la familia Islas que cruzaban la frontera para pedir dulces en las casas y comercios de Nogales, Arizona hoy la arraigan a su calle la Calzada de los Doctores de la colonia Moderna en Nogales, Sonora con el único fin de sorprender a chicos y grandes la noche de Halloween.
Con nuevos personajes adquiridos cada temporada, planes de expansión y el apoyo de familiares y visitantes, esta exhibición está lejos de llegar a su límite. Mientras niños y adultos recorren el escenario, para tomarse fotografías, la familia Islas continúa buscando la siguiente pieza que hará crecer este peculiar proyecto.
Una historia de esfuerzo, tradición y pasión por el Halloween que demuestra que, cuando el entusiasmo se comparte, los sueños pueden cobrar vida... incluso desde la más espeluznante casa de Nogales.