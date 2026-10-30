Piden extremar cuidados con los niños durante Halloween en Nogales

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El comisario Luis Arturo Corrales Ley informó que la Policía Municipal prepara operativos para la noche del 31 de octubre y llamó a las familias a acompañar a los menores al pedir dulces, mientras que los conductores deberán manejar con precaución

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/10/2026 04:27 PM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 04:30 PM.