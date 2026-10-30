Piden extremar cuidados con los niños durante Halloween en Nogales

Las autoridades preventivas de Nogales exhortan a la sociedad a festejar con respeto y responsabilidad la noche de Halloween, extremando precauciones principalmente en el cuidado de los menores de edad.
Luis Arturo Corrales Ley, Comisario General de la Jefatura Policía Preventiva y Tránsito Municipal, recomendó a la población en especial a los conductores de vehículos a que tengan mayor cuidado al transitar por las calles en especial la noche de este 31 de octubre.
Hablamos de Halloween, una tradición que tenemos año con año sacamos a nuestros hijos, a lo tradicional a pedir dulces, parte del evento que es la tradición es llevar a los niños, a nuestros hijos, a pedir los dulces en las calles y hay que festejar, pero hay que ser responsables también.
Nosotros estamos preparados ya con operativos, estamos preparados con el personal para este evento que viene este sábado 31, estamos ya listos con los operativos, como ya se dieron cuenta lo que es las feria del “Día de Muertos”, donde ya tenemos nosotros desplegado un personal que está comisionado para dar esa seguridad, para que las familias vean y disfruten de lo que se está ofreciendo esa esa feria que es el Día Muertos en los panteones haya por la calle Reforma.
Nos seguimos preparando y siempre vamos a estar buscando esa seguridad para todas las personas, para todo el ciudadano, para todas las familias que salen de sus casas a festejar en lo que es en las diferentes calles de aquí de Nogales.
Nosotros estamos preparados ya con operativos, estamos preparados con el personal para este evento que viene este sábado 31, estamos ya listos con los operativos, como ya se dieron cuenta lo que es las feria del “Día de Muertos”, donde ya tenemos nosotros desplegado un personal que está comisionado para dar esa seguridad, para que las familias vean y disfruten de lo que se está ofreciendo esa esa feria que es el Día Muertos en los panteones haya por la calle Reforma.
Nos seguimos preparando y siempre vamos a estar buscando esa seguridad para todas las personas, para todo el ciudadano, para todas las familias que salen de sus casas a festejar en lo que es en las diferentes calles de aquí de Nogales.
El jefe policiaco detalló que en estos festejos como en otros trabajan con la coordinación de los tres niveles de gobierno, que forman pare de la mesa de seguridad.
Las recomendaciones, como les digo, primero que nada, es estar pendientes sobre todo de los niños, no dejarlos solos, hay que siempre acompañarlos una persona adulta.
Decimos nosotros, pues van a pedir dulces, pero siempre hay que estar al pendiente de ellos hay que estarlos cuidando, que siempre los acompañe una persona adulta, independientemente de quién sea el niño, es una de las principales recomendaciones no dejarlos solos.
Decimos nosotros, pues van a pedir dulces, pero siempre hay que estar al pendiente de ellos hay que estarlos cuidando, que siempre los acompañe una persona adulta, independientemente de quién sea el niño, es una de las principales recomendaciones no dejarlos solos.