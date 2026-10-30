Reconocen a policías y bomberos destacados de Nogales

El alcalde Juan Francisco Gim Nogales en compañía de los directivos de Seguridad Pública y del Cuerpo de Bomberos de Nogales reconocieron a las y los Policías y Bomberos del mes septiembre de este 2026 a quien reconocieron sus acciones relevantes en compañía de sus familiares directos.
En esta ocasión dichas autoridades reconocieron también al Bombero de Nogales Pablo Erick Domínguez, quien hizo presencia en compañía de su familia, mostrando una franca recuperación luego de un mes de haber terapia intensiva tras sufrir un accidente en una explosión dentro de un domicilio.
Como parte de la mesa del presídium hicieron presencia el Comisario General de Seguridad Pública Luis Arturo Corrales Ley y el Jefe de Bomberos César Ramón Vélez, así como el representante de la Comandancia de la 45 zona militar y el regidor de la Comisión de Honor y Justicia Martín Elías Ortega López.
Como en otras ocasiones el evento dio inicio con los honores a la bandera seguido de las palabras del Comisario General de la corporación quien agradeció el esfuerzo de todos los elementos de la corporación, así como el del cuerpo de bomberos de Nogales.
Por su parte el jefe de bomberos César Vélez recalcó el agradecimiento de las autoridades y se dijo orgulloso de sus compañeros por el esfuerzo que demuestran durante sus acciones de trabajo al resguardo de la comunidad, además de darle la bienvenida de nuevo a sus filas al bombero Pablo Domínguez, agradeciendo a Dios por su recuperación.
Acto seguido fueron nombrados los bomberos ganadores del mes de septiembre Oscar Absalón Pacheco Salazar y Jesús Javier Farías González, quienes recibieron de mano de dichas autoridades su reconocimiento y estímulo económico.
Posteriormente fue reconocido como parte de la terna de los elementos de la Policía Municipal el oficial Leonardo Mendívil Chávez, finalmente se reconoció a los policías ganadores de este periodo César Martín Rodríguez Pérez y Luis Manuel Medina Villegas.
El presidente de Canaco Julio César León Gil, agradeció a los integrantes de las corporaciones participantes por todo el bien que hacen a la comunidad de esta ciudad e hizo entrega de estímulos, regalos otorgados por diferentes negocios de Nogales a los condecorados.
En el uso de la palabra el alcalde reconoció el esfuerzo de todos los elementos de dichas corporaciones en especial a los que se hicieron acreedores por sus actos heroicos en esta ocasión e hizo mención de la presencia del bombero Pablo Erick Domínguez y de su familia agradeciendo a Dios por su recuperación.
Como en otras ocasiones el munícipe invitó a los familiares de los galardonados a participar y brindarle unas palabras. Dando por concluido el evento con el exhorto policial a cargo del comandante Gerardo Castro.