Reconocen a policías y bomberos destacados de Nogales

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Durante la ceremonia también dieron la bienvenida al bombero Pablo Erick Domínguez, quien muestra avances en su recuperación tras sufrir un accidente en servicio

Autor autor Cesar Barragán Cesar Barragán el 30/10/2026 04:19 PM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 04:23 PM.