Refuerzan servicios de agua y drenaje en Nogales

Para dar seguimiento a la atención de fugas, el abastecimiento de agua potable y las obras hidráulicas prioritarias, el alcalde Juan Francisco Gim Nogales encabezó una nueva sesión de la Mesa Permanente del Agua e Infraestructura Social. En la reunión participaron el director general de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, y representantes de distintas áreas del Gobierno Municipal.
Durante la sesión se revisaron las labores coordinadas de las áreas de cultura del agua, medición, cortes y reconexiones en las colonias San Miguel y La Mesa. Estas acciones buscan detectar y reparar fugas en tomas domiciliarias, atender casos de reconexión irregular y promover el uso responsable del agua.
En materia de distribución, se informó sobre el suministro mediante pipas en las colonias Flores Magón, Rosarito, 5 de Mayo y Del Valle, además del abastecimiento a 15 planteles educativos. Estas medidas permiten atender las necesidades de la población y contribuir a la continuidad de las actividades escolares.
También se dio seguimiento al plan integral de bacheo, que registra un promedio de entre 20 y 30 reparaciones semanales en superficies intervenidas por trabajos de infraestructura hidráulica y sanitaria. El objetivo es recuperar el pavimento y mejorar las condiciones de circulación en las vialidades atendidas.
Respecto a las obras estratégicas, se revisaron los avances de los trabajos en el arroyo Los Nogales y de la colocación de tubería de 20 pulgadas en el tramo hacia el Tanque Principal 1. Esta última intervención forma parte de las acciones vinculadas al Acueducto Bienestar, orientadas a fortalecer la infraestructura y mejorar el abastecimiento de agua potable en la ciudad.
A través de esta mesa de trabajo, el Ayuntamiento de Nogales, en coordinación con OOMAPAS, mantiene el seguimiento a las acciones operativas y las obras prioritarias para atender las necesidades de la ciudadanía y mejorar los servicios de agua potable y drenaje.