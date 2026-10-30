Refuerzan servicios de agua y drenaje en Nogales

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El alcalde Juan Francisco Gim Nogales y el director de OOMAPAS, Leonardo Sandoval Mendoza, revisaron la atención de fugas, el suministro mediante pipas en cuatro colonias y 15 escuelas, así como los avances de obras hidráulicas y trabajos de bacheo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/10/2026 11:47 AM.
En Nogales y editada el 30/10/2026 11:52 AM.